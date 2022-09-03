BRAMA: о любви без ванильного сиропа

Московская electropunk-группа BRAMA выпустила новый клип под названием «Девочка и мальчик». Это история 5 разных людей, которые параллельно друг другу оказываются в зыбкой реальности, больше напоминающей сон. И не ясно, то ли они бегут от своих переживаний и проблем, то ли – к ним навстречу. Визуальный ряд наполнен аллегориями и отсылками, внезапными проблесками реального, которое в новой плоскости кажется ещё более невозможным. Работа над клипом началась в октябре прошлого года, когда за 4 съёмочных дня были готовы основные кадры. Однако в ходе монтажа стало понятно, что необходимо снимать дальше. Так работа растянулась более чем на полгода.

«Месяц подготовки, 50 часов съёмки, четыре досъёма, 200 часов монтажа и работы с цветом. Сейчас как минимум 6 человек знают каждую секунду этого клипа, – рассказывает лидер BRAMA Коля. – Нам удалось затащить на крышу в центре Москвы 20 человек и полтонны оборудования. Ожесточенно спорили над эффектами и умилялись персонажами».

По словам музыкантов, «Девочка и мальчик» – это песня о любви, которая сильно отличается от романтизированного сиропа из с детства известных нам мелодрам. Это скорее так, как бывает в реальной жизни – то есть очень по-разному. «Если выкинуть из головы все шаблоны, умные мысли, цитаты, советы и просто широко открыть глаза, можно увидеть, что безразличие очень тесно соседствует с любовью, и это не пламя, а скорее маленький огонек, на который можно лишний раз дунуть и всё. И часто люди дуют на него слишком сильно, травмируя себя и своего близкого таким образом, что уже едва ли что-то загорится».

Фото — Roy COREROY

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