Впервые на ВДНХ открылся ресторан национальной казахской кухни

На ВДНХ открылся первый в истории Главной выставки страны ресторан казахской кухни «Дастархан». Он расположен в Выставочно-торговом центре Республики Казахстан (павильон № 11). Теперь гости могут не только полюбоваться итогами масштабной реставрации уникального архитектурного объекта, но и завершить знакомство с культурой и обычаями Казахстана трапезой из национальных блюд.

Название ресторана — «Дастархан» — это символ гостеприимства Центральной Азии. Обозначает скатерть и сервированный стол. В новом заведении на ВДНХ отражены колорит и традиции национальной казахской кухни.

Гости могут отведать казахское мясное блюдо из конины и баранины c тестом и картофелем — бешбармак. Оно подается с наваристым бульоном. В меню есть горячее сытное жаркое — куырдак, а также плов по-казахски, в который повара добавляют немного изюма и нута и готовят на самаркандском кунжутном масле. Посетители могут попробовать традиционную выпечку баурсаки и мясной суп шурпу. В ресторане подают су риет — сыровяленую конину, которая специально доставляется в «Дастархан» из южной части Казахстана.

Меню для нового заведения на ВДНХ разработал золотой медалист чемпионата «Золотой нож» Джон Адамс, знакомый публике по работе на должностях шеф-повара в ресторанах «Луч Дружба» и «У дяди Макса». Джон также ранее был бренд-шефом ресторанов «Онегин», «Мадман», Desert rose, Shrimp kitchen и «Сунжа».

Руководит кухней шеф-повар Евгений Куликов, который с 1999 года попробовал себя в приготовлении блюд разных стран мира — японских (Евгений стоял у истоков сети «Якитория»), французских (работал в посольстве Франции), европейских (самый большой ресторан сети «Мясо & Рыба» — «Ривьера»).

Площадь ресторана составляет более 350 квадратных метров, что позволяет с комфортом разместить 120 гостей. В «Дастархане» на ВДНХ можно пообедать в кругу семьи и друзей, а также провести банкет, фуршет, торжественный ужин или корпоратив.

Интерьер заведения выполнен в светлой цветовой гамме. В зале установлено профессиональное акустическое и световое оборудование.

График работы — со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Ресторан расположен на втором этаже Выставочно-торгового центра Республики Казахстан.

Павильон № 11 был построен к первоначальному открытию Главной выставки страны и вместе с ней прошел трансформацию: менялись названия и внешний облик. К 1954 году здание было реконструировано, в его архитектуре подчеркнули национальные мотивы казахского народа. Во второй половине 1960-х годов павильон сменил экспозицию и обрел новый вид монументального лаконичного куба из стекла и бетона. Во время реставрации, проводившейся с 2017 года, был восстановлен облик 1954 года: воссозданы триумфальная арка, стеклянный купол со шпилем, национальный узор из цветной майолики, гранитная лестница главного входа, в интерьерах исторической части — зенитные фонари и люстры, мрамор на колоннах и элементы декора. К обновленному павильону была пристроена современная часть здания, предназначенная для проведения выставок и экспозиций, выступления творческих коллективов, официальных встреч и переговоров. Отреставрированный объект культурного наследия федерального значения открылся для посещения в ноябре 2021 года.

Ресторан «Дастархан» стал еще одним местом на ВДНХ, где можно отведать национальную кухню. На Главной выставке страны гостям предлагают русские, грузинские, молдавские, армянские, белорусские, американские, чешские, европейские, корейские и итальянские блюда.

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