«Кухня ТВ» — «Простая кухня Раймонда Бланка»

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Le Manoir aux Quat’Saisons — загородный отель Раймонда Бланка, расположенный на холмах Оксфордшира. Раймонд считается одним из лучших шеф-поваров мире, а его ресторан — единственный в Великобритании обладатель двух звезд Мишлен на протяжение 30 лет. Главное здесь — это тщательно ухоженный огород и фруктовый сад, и все, что там растет, выступает основой для блюд Раймонда. Они вдохновили его на создание новой коллекции простых, вкусных и доступных рецептов, которыми шеф спешит поделиться со зрителями. Эти быстрые рецепты покажут вам, как даже самые обычные фрукты и овощи можно превратить в великолепные блюда. К Раймонду присоединяются его друзья и коллеги, которые поделятся своими секретами вкусной еды.

кухня тв

Смотрите на «Кухня ТВ», с 13 февраля ежедневно, 22.20.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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