«Всем огромный рахмат» – Ольга Лапшина прокомментировала съёмки в фильме «Достопримечательность» в Казани

Съёмки короткометражного фильма «Достопримечательность» завершились 24 февраля в столице Республики Татарстан. Проект реализуется при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

В центре сюжета – история о бдительной охраннице вокзала, которая пытается пресечь кражу булгарских монет. Главным союзником женщины в борьбе за правосудие оказывается огромная настенная мозаика с изображением вождя революции Владимира Ленина.

«»Достопримечательность» – это камерная драма по форме и комедия абсурда по жанру. Более того, в кульминации фильма мы меняем жанр с комедии на триллер. Наш ключевой посыл – побеждает тот, кто чтит и хранит свое наследие, историю. В основе фильма лежит абсурдная ситуация, которую мы выкручиваем на максимум: главный герой не может вспомнить, в какой ячейке камеры хранения он оставил свой чемодан. Единственный ориентир, который есть у героя, – это фреска Ленина. Но придя в камеру хранения, герой осознает, что Владимир Ильич созерцает все 100 ячеек помещения», – подчеркнул Солтан Сунгатуллин, режиссёр киноленты.

Символично, что съёмки проходили в казанском ДК им. В.И. Ленина.

Главную роль сыграла актриса театра и кино, звезда отечественного кинематографа Ольга Лапшина («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мария. Спасти Москву», «Аутсорс», «Плевако», «Кеша должен умереть» и т.д.). Её антагонистом – в роли беспечного воришки – выступил Игорь Царегородцев, знакомый зрителям по работам в фильмах «Встать на ноги», «Картины дружеских связей», «Комбинация», «Огонь».

«Мы благодарим ФПРК за то, что тот дал возможность появиться этому прекрасному фильму. Мы будем ждать его выхода и обязательно придем на премьеру! Прекрасный фильм, прекрасная команда – всем огромный рахмат», – отметили Ольга Лапшина и Игорь Царегородцев.

Отметим, что ранее актёры были заняты в совместном проекте – сериале «Встать на ноги», который в данный момент с успехом идёт на российских онлайн-платформах. Совсем скоро Игоря Царегородцева можно увидеть в киноленте Сони Райзман «Картины дружеских связей», взявшей почётные призы на кинофестивале «Маяк»: фильм выходит в прокат 19 марта.

Оператор-постановщик фильма «Достопримечательность» – Руслан Косенко, исполнительный продюсер – Дарья Пантелеева, художник-постановщик – Алиса Галиева. Производство – студия TAG, которая сообщила, что готовит мини-фильм о съёмках киноленты.