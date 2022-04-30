Ольга Серябкина, Алена Водонаева и Алина Шпак посетили презентацию ароматов парфюмера Валерии Нестеровой

27 апреля 2022 год в ресторане «Такахули» прошёл бьюти-бранч, посвященный выходу новых ароматов Валерии Нестеровой и выпускников ее парфюмерной школы. Парфюмер Валерия Нестерова и ее ученики презентовали пять уникальных, нишевых ароматов, созданных на базе Школы Парфюмерного Искусства — творческого пространства для желающих развиваться в этом направлении.

Все ароматы на бьюти-бранче были представлены тематическими арт-инсталляциями, отражающими их звучание. Так, цветочная композиция Валерии Нестеровой «CEDAR MILK by VALERIA NESTEROVA» соседствовала с розово-молочным тандемом.

Игристый освежающий парфюм Оксаны Бганцевой «JE SUIS HEUREUSE by OXANA BGANTSEVA» удачно дополняли ягоды клубники.

«NULLAM LIBERO by illariya» от Валерии Тарасовой предстал в классическом морском оформлении с обилием фантазийных ракушек.

Экзотичный «LURE by SERBIA KOSOVA» от Александры Косовой обрамляли сочные гранаты и восточный шелковый флер.

Мистическое звучание «NAOMI by BLACK COCON» от Любови Гуровой организаторы подчеркнули с помощью карт с предсказаниями, которые выступили блоттерами. Поэтому бьюти бранч для всех присутствующих закончился приятным прогнозом на будущее.

Атмосферу мероприятия создавали прекрасные ведущие — актриса, телеведущая Марина Ермошкина и участник «Евровидения» и «Голос 10» Максим Завидия.

Среди гостей вечера были Ольга Серябкина, Алёна Водонаева, Алина Шпак, Маша Цигаль, Лоя, Елена Борщева, Женя Малахова, Ирина Голубовская, Елена Князева, Мила Яковлева, Олеся Бословяк, Chipa&Dabby и другие.

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