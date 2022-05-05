В Москве наградят лучшие компании в области ESG и устойчивого развития

26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится ежегодная Программа и Форум «Лучшие ESG проекты России».

Сегодня компании должны стремиться не только к прибыли, но и к минимизации вредного воздействия на окружающую среду, продвигать социальные инициативы и реализовывать лучшие практики корпоративного управления и взаимодействия с государством. Такие принципы ведения бизнеса входят в понятие ESG — одного из главных трендов развития мирового бизнес-сообщества последних лет.

Для общества важна позиция брендов по значимым социальным проблемам. Тренд на осознанное потребление, заботу о людях, экологическую ответственность распространяется на все виды бизнеса, а прозрачное ESG-управление помогает компаниям успешно развиваться, рационально распределять ресурсы и направлять инвестиции, повышая качество жизни в социуме. Поэтому ESG-трансформация бизнеса напрямую влияет на финансовую успешность и привлекательность компании.

Кроме того, принятие стратегических и инвестиционных решений, основанных на принципах ESG, стало для бизнеса дополнительным поводом заявить о себе. 26 мая в Москве на официальной церемонии награждения Программы «Лучшие ESG проекты России» объявят ведущие компании в области корпоративных проектов устойчивого развития, ответственного инвестирования и социального предпринимательства.

Главным критерием для жюри станет соответствие проекта трем основным принципам ESG:

Environmental – отношение к окружающей среде, экологичность производства компании. Уменьшение вредоносных выбросов в атмосферу, почву, водоемы. Контроль всего цикла жизни товаров: добычи сырья, производства, использования, утилизации.

Social – лояльность ко всем представителям социума: к персоналу, клиентам, обществу. Забота о семьях сотрудников, предоставление льгот. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, социальные сервисы для инвалидов.

Governance – корпоративное управление, соблюдение всех прав и гарантий. Выстраивание отношений с государством, акционерами, потребительским сообществом. Антикоррупционная политика, отслеживание цепочки финансовых коммуникаций, регулярные отчеты по всем областям деятельности.

В рамках Программы состоится форум, на котором лидеры отрасли, топ-менеджеры компаний, ведущие СМИ и представители госсектора обсудят актуальные вопросы ESG повестки, переосмысления имиджевых стандартов и экологичности бизнес-подходов.

Среди участников форума представители таких компаний как: Авито, СДЭК, РСХБ Управление Активами, «Газпромбанк» (Акционерное общество), UnSpot, СБЕР, СИБУР, АО «Зарубежнефть», Ак Барс Страхование и другие.

Программа и Форум «Лучшие ESG проекты России» – ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управлений. Мероприятие является продолжением Программы «Лучшие социальные проекты России», существующей с 2012 года.

Подробная информация на сайте: https://esg.socprojects.org .

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