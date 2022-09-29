22 и 23 октября в 12.00 и в 15.00 на сцене ДМТЮА на Малой Дмитровке состоится премьера музыкального спектакля «Не ёжик» по мотивам пьесы российского драматурга, прозаика и сценариста Анны Богачевой.

Режиссер-постановщик спектакля – Анна Башенкова, режиссер театра,режиссёр театра, доцент кафедры актёрского мастерства РГСАИ, актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей РФ.

Художник-постановщик – Алина Алимова, член союза театральных деятелей РФ, номинант на премию «Золотая маска» (2020). Автор музыки — Роман Сарнатский, мультиинструменталист, композитор, автор песен, актер, лауреат премии «АиФ» за лучший спектакль, педагог ГИТИСа. Хореограф-постановщик – Ирина Корнеева, Заслуженная артистка РФ, лауреат премии города Москвы, балетмейстер-постановщик спектаклей Московского театра оперетты.

Спектакль выпускается в рамках режиссерской лаборатории, которую организовал фонд «Театр и дети» при поддержке Министерства культуры РФ. «Режиссерская лаборатория» — проект фонда «Театр и дети», который предоставляет возможность молодым режиссерам реализовать свои идеи в профессиональном государственном театре.

Спектакль расскажет зрителям о том, как сложно быть самим собой, не таким, как все. Как принять и полюбить себя таким, какой ты есть. С Ёжиком никто не хотел дружить, ни Заяц, ни Белка. Чтобы пушистые звери приняли его в игру, Ёжик обращается за помощью к Волшебному пню. Всю историю Ёжика вы узнаете на премьере спектакля. В спектакле задействованы взрослые и юные актеры ДМТЮА.

«Смысл спектакля — показать маленьким зрителям, что нужно принимать людей такими, какие они есть, вне зависимости от национальности, социального статуса, вероисповедания. Есть ли у тебя новые кроссовки или новый телефон. Не внешность и не вещи определяют человека. Принимать свои особенности и найти в них сильные стороны», — говорит режиссер-постановщик спектакля Анна Башенкова.

Спектакль рассчитан на маленьких зрителей от 3 лет.

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