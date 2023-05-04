Томшин Бэнд представили новый EP «Калинов мост»

Российско-канадская группа «Томшин Бэнд» выпустила ЕР «Калинов Мост». Это первая работа коллектива в новом составе: бэнд усилился барабанщиком Василием Казуровым из «Коррозии Металла».

ЕР «Калинов Мост» - гремучая смесь из хард-н-хэви, панк-рока и фольклора, нетипичное для «Томшин Бэнд», но удивительно органичное для них сочетание. При прослушивании вспоминаются разом и MOTORHEAD, и E.S.T. – не зря Владимир Томшин, лидер группы, говорит, что старается сочетать американский подход к созданию музыки с русским. А в текстах каждый из русскоговорящих людей услышит понятный для себя посыл. Несмотря на обращение к архетипическим образам в альбоме нет «сказочности» или «фантастичности»: всё конкретно и злободневно. Ожидается, что этот мини-альбом задаст новый вектор развития группы – и уже сейчас саунд стал заметно тяжелее. Бас-гитарист «Томшин Бэнд» Александр Колаковский, считает, что эта работа своего рода пролог к большому концептуальному альбому, который группа выпустит осенью.

Открывает ЕР трек «Человек».

Очевидно, что звучание группы вышло на качественно иной уровень. Плотное звуковое полотно, интересные, даже изысканные мелодические ходы, необычные ритмические рисунки – у группы изменился подход к самой песенной структуре. Композиция «Человек» рассчитана на стадионное исполнение. Единственное, что возвращает во время прослушивания песни с небес MOTORHEAD на землю русского рока – запись вокала. Голос «торчит» из микса. И богатое звуковое полотно как будто разрезается ножницами.

Продолжает заявленную былинную тематику трек «Калинов Мост». Это один из лучших текстов Владимира Томшина в составе «Томшин Бэнд». При этом настроение стихов идеально попадает в настроение музыки, поэтому нет ощущения, что это бард с электрогитарой и бешеным барабанщиком промоутирует свой стихотворный сборник.

И завершается альбом композицией «Нелюди». Это, в свою очередь, лучшая музыка и лучшая аранжировка в альбоме – апогей влияния Василия Казурова.

Удивительно, но самый «тяжелый» на данный момент альбом группы воспринимается очень легко, и рискует стать новой ступенью развития группы. Для фанатов «Томшин Бэнд» ЕР «Калинов Мост» может показаться слишком жёстким, но уже к середине первой песни они неизбежно начнут подпевать. А сама группа с таким сильным материалом сможет значительно расширить свою аудиторию.

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