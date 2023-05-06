Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна» близится к финалу

30 апреля завершился прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна», который проводит Российский музыкальный союз (РМС) при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всего на конкурс прислано 248 заявок от солистов и творческих коллективов со всей России.

До 12 мая продлится работа жюри: видные деятели культуры и искусства выберут лучшие номера исполнителей из всех восьми федеральных округов РФ и из новых регионов, вошедших в состав РФ. Напомним, членами жюри проекта являются: композитор, народный артист России Алексей Рыбников; джазовый пианист, народный артист России Даниил Крамер; пианист, заслуженный артист России Борис Березовский; киноактер и кинорежиссер Артем Михалков; актер, музыкант, режиссер Владимир Панков; продюсер Валерий Дробыш; генеральный директор – художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; поэт-песенник Александр Шаганов; певица и композитор Анастасия Ведерникова; гусляр, певица и композитор Ольга Глазова; кандидат искусствоведения, ведущая программы «Фолк-альбом Радио России» Людмила Осипова.

После подсчета голосов жюри имена финалистов конкурса будут опубликованы на сайте проекта вся-страна-конкурс.рф. Также с 13 мая на сайте будет открыта возможность народного голосования, по результатам которого будет выбран обладатель приза зрительских симпатий.

Финал, предварительно запланированный на 12 июня, решением оргкомитета конкурса перенесен на 2 июня. Концерт состоится в московском театре «Градский Холл» в 18:00. Вход на концерт будет свободным для всех желающих. Регистрация по ссылке.

В рамках финала исполнители представят как фольклорные композиции из собственного репертуара, так и номера, подготовленные по заданию жюри. Победители конкурса получат денежные премии, дипломы и памятные призы. Онлайн-трансляцию концерта можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ» и на сайте РМС.

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