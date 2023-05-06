«Вечер с Сашкой» из клуба группы «Зодчие»

– 26 апреля в VIP-клубе группы «Зодчие» прошел вечер памяти Саши Шевченко. Мы так задумали и спланировали. Но у нас ничего из этого не вышло. Было столько позитива, классных песен, добрых слов и такая атмосфера, что жанр под названием «Вечер памяти» куда-то испарился и превратился в «Вечер с Сашей Шевченко» который зримо и незримо присутствовал и общался с нами. Спасибо всем артистам, которые вложили душу и сердце в этот Праздник Любви: Алена Свиридова, Дмитрий Харатьян, Маша Кац, Ромарио, Григорий Гладков, Валерий Ярушин, группы «Самоцветы», «Зодчие», «Витамин Б» и другие. В результате, вместо траура и скорби, все испытывали чувство радости от того, что Судьба подарила возможность работать, общаться, дружить с замечательным автором, талантливым певцом и просто потрясающим парнем. И он в самом деле был с нами! - рассказал Юрий Давыдов.artmoskovia.ru.
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