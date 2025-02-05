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В издательстве «КоЛибри» вышел новый сборник произведений Антуана де-Сент-Экзюпери «Сент-Экзюпери. Избранное»

editor
By editor
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экзюпери

Издательство КоЛибри (входит в издательскую группу «Азбука-Аттикус») представляет сборник «Сент-Экзюпери. Избранное». Книга вышла в серии «Документальный fiction», особенностью которой является сочетание фактологической основы и великолепного литературного языка с минимальными вкраплениями художественного вымысла в реальные истории и биографии.

Сборник включает повесть «Ночной полет», написанную в 1930 году. События той зимы легли в основу повести и нового французского фильма «Сент-Экзюпери», основанного на реальной истории о ключевом эпизоде в жизни Экзюпери. В 1930 году пилот французской авиапочты Анри Гийоме, совершавший ночной полет через Альпы, бесследно пропадает во время снежного бурана. Его друг и коллега Экзюпери участвует в спасательной экспедиции. События тех нескольких дней навсегда изменили обоих друзей: один выжил, совершив невозможное, другой написал несколько книг, вошедших в «золотой запас» человечества. Помимо «Ночного полёта» в книгу «Сент-Экзюпери. Избранное» также включены два главных произведения легендарного французского писателя и лётчика – «Маленький принц» (сказка дополнена знакомыми с детства авторскими иллюстрациями) и «Планета людей».

Выход книги приурочен к премьере фильма «Сент-Экзюпери».

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