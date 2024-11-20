ВТБ организует в Китае большой гастрольный тур оркестра musicAeterna

При поддержке ВТБ на крупнейших сценах Китая состоится большой гастрольный тур оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. На четырех сценах Пекина, Шанхая, Ухани и Шеньчженя пройдут восемь концертов. Музыканты исполнят симфонии Густава Малера и Дмитрия Шостаковича, скрипичный концерт Иоганнеса Брамса и фрагменты из оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера.

«В этом году ВТБ выступает партнером масштабных гастролей русского искусства в Китае в рамках годов культуры между двумя странами. Китайские зрители с особым интересом относятся к российской программе и искренне восхищаются мировыми шедеврами. С Теодором Курентзисом ВТБ связывают многолетние отношения: мы не только выступаем генеральным партнером оркестра musicAeterna, но и поддерживаем восстановление исторических интерьеров Дома Радио в Санкт-Петербурге – центра музыкальной и визуальной культуры ставшего официальной резиденцией оркестра musicAeterna. Надеемся, новое международное мероприятие, проходящее при поддержке банка, позволит не только расширить культурные отношения между странами, но и укрепить экономическое сотрудничество с дружественным Китаем», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Оркестр musicAeterna дебютировал в Китае в прошлом году, исполнив в Пекине, Шанхае и Макао произведения Рахманинова и Прокофьева. Критики писали о «беспрецедентном уровне мастерства» музыкантов и «магии Курентзиса». На этот раз оркестр представит в Китае две программы и исполнит Пятые симфонии двух великих симфонистов – Густава Малера и Дмитрия Шостаковича, «Вступление и смерть Изольды» из оперы Вагнера «Тристан и Изольда», а также Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса. Сольную партию в Концерте исполнит концертмейстер оркестра Ольга Волкова.

«Число 5 в симфоническом мире имеет особое значение. Пятая симфония Бетховена — это крупная веха в истории музыки, начало новой эпохи, своего рода Парфенон в музыкальном мире. Поэтому все композиторы, писавшие после Бетховена, чувствуют повышенную ответственность, приступая к сочинению своей симфонии № 5. Эта магия числа имела важное значение для Малера, который был большим почитателем и интерпретатором Бетховена. В его творчестве Пятая симфония тоже стала переломной. В ней он отказался от включения поэтического слова, как делал прежде, нашел новый авторский стиль и переосмыслил сам жанр симфонии, открывая для него новую эпоху. То же самое, в принципе, сделал Шостакович, который был, в свою очередь, большим почитателем Малера», – подчеркнул Теодор Курентзис, дирижер, художественный руководитель musicAeterna.

Первой точкой гастрольного маршрута станет Шанхай. Оркестр даст два концерта в Шанхайском центре восточного искусства, затем выступит в столице Китая, в Национальном центре исполнительских искусств – крупнейшей концертной площадке Азии, после этого примет участие в Qintai Music Festival в городе Ухань. Завершится тур в городе Шеньчжень, где оркестр даст два концерта.