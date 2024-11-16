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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Китае высоко оценили ювелирное искусство уральского региона

editor
By editor
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стенд на выставке в китае
На выставке в Китае. Фото © пресс-служба MOISEIKIN

В Китае на выставке China International Import Expo, которая 10 ноября завершила работу в Шанхае, состоялся эффектный шоу-показ ювелирного искусства из России. Украшения с бриллиантами, камнерезные миниатюры из уральских самоцветов от Виктора Моисейкина были представлены вместе с символичными золотыми слитками – продукцией уральских золотодобывающих компаний. Главная идея проекта – показать богатства недр региона и лучшие образцы современного ювелирного искусства из золота и драгоценных камней.

В центре экспозиции на стенде можно было увидеть уникальный музейный арт-объект «Птица удачи», объединяющий ювелирное и камнерезное искусство.

«Несмотря на то, что композиция цитирует произведения славянской культуры, образ птицы, приносящей удачу, оказался на удивление близок и понятен китайской аудитории. Этот легендарный образ на втором месте по популярности после дракона. Как и в России волшебная птица символизирует жизненную силу, бессмертие и духовное перерождение», — рассказывает Виктор Моисейкин.

птица удачи
Птица удачи. Фото © пресс-служба MOISEIKIN

«Птица удачи» представляет собой предмет художественного и культурного наследия России. Она выполнена из золота и серебра, декорирована бриллиантами, сапфирами, изумрудами, гранатами и родолитами. Сложный образ воплощен благодаря авторской технологии «Вальсирующее сияние».

В качестве образцов русских новогодних подарков на стенде была представлена коллекция ювелирных аксессуаров из направления «Искусство дарить» — уральский талисман «Денежкин камень», интерьерное украшение в виде новогодней елки, вдохновленное балетом «Щелкунчик», сувениры «Золотой барашек», сейфы с монетками и символ будущего года – «Змея».

сейф - сувенир
Сейф. Сувенир. Фото © пресс-служба MOISEIKIN
сувенир барашек
Барашек. Сувенир. Фото © пресс-служба MOISEIKIN
Елка
Елка. Фото © пресс-служба MOISEIKIN
Уральский талисман «Денежкин камень». Фото © пресс-служба MOISEIKIN
Уральский талисман «Денежкин камень». Фото © пресс-служба MOISEIKIN

«Покупателей в Китае интересует идея, символика, уникальная история. Все гости нашего стенда просили рассказать о концепции того или иного украшения, аксессуара, сувенира. Современную аудиторию вдохновляют эмоции, которые они испытывают от красивой легенды, воплощенной в дизайне», — рассказывает Виктор Моисейкин.

Часть экспозиции была посвящена авторскому проекту Виктора Моисейкина Gems Сouture. Этот эмоциональный проект дарит радость сопричастности искусству и отвечает современному тренду персонификации драгоценностей. Проект позволяет создавать индивидуальный дизайн украшений по аналогии с созданием фэшн-коллекций. Исключительные камни для украшений клиенты выбирают из предложенных лотов в трендовой цветовой палитре.

«Покупатели в Китае все меньше интересуются характеристиками камней, они выбирают только цвет и форму, им нужны яркие, привлекающие внимание, заметные арт-украшения», — рассказывает Виктор Моисейкин.

русский вальс
Русский вальс. Украшения. Фото © пресс-служба MOISEIKIN

Коллекция украшений с бриллиантами и рубинами «Русский вальс», выполненная в технике «Вальсирующее сияние», знакомила гостей стенда с русской традицией костюмированных балов. Для многих посетителей стенда Moiseikin в Китае экспозиция стала ярким событием. О творчестве уральского ювелира в дни работы выставки рассказывали китайские телеканалы KankaNews и CIIE, журналисты и редакторы местных деловых и глянцевых изданий и фэшн-блогеры.

«Уральский регион славится своими мастерами, владеющими искусством художественной обработки камня и ювелирным мастерством. Наши покупатели в Китае высоко оценили качество исполнения драгоценностей, уникальную технологию закрепки, придающую камням подвижность и игру, и красивые уральские легенды о камнях, приносящих удачу», — рассказал Виктор Моисейкин.

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