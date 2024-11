Фестиваль российского кино – в сердце Балкан

В Сербии открылся Фестиваль российского кино. Зрители увидят восемь фильмов: сказочный блокбастер «По щучьему велению», семейные картины «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг»; военные драмы «Воздух» и «​​​​Первый Оскар»; авторские кинопроекты «Свет» и «Сказки Гофмана» – участники международных кинофестивалей. Организатором мероприятия выступит РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

В дни Фестиваля российского кино также состоится пятый Российско-Сербский культурный форум, приуроченный к 80-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Ранее, в сентябре 2024 года двустороннее сотрудничество России и Сербии обсуждалось на полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «У нас тесное взаимодействие с сербской стороной по разным направлениям культурного сотрудничества. Российское кино традиционно тепло принимают в Сербии: фильмы показывают и в рамках кинотеатрального проката, и на фестивалях российского кино, которые проходят в Сербии ежегодно. В целом, растет взаимный интерес сербской и российской аудитории к национальному кинематографу. Картины из России участвуют в международных кинофестивалях на территории Сербии, и также сербские фильмы являются участниками фестивалей в России: так, к примеру, они вошли в программу 46-го ММКФ в этом году».

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова: «РОСКИНО организует кинопоказы в Сербии с 2022 года. За это время мы показали целый ряд популярных российских киноновинок. Кроме того, РОСКИНО проводило ответные мероприятия: Дни сербского кино в России и визиты сербских кинематографистов для изучения потенциальных съемочных локаций в российских городах. Сербских коллег интересует и дистрибуция российских фильмов, и совместное кинопроизводство: в прошлом году в рамках показов в Сербии мы уже представляли российско-сербский фильм; надеюсь, их будет больше. Программа Фестиваля российского кино 2024 года разнообразна и включает как зрелищные блокбастеры, так и авторское кино. Также планируются деловые встречи с представителями сербской киноиндустрии в рамках мероприятия».

В фестивале примет участие делегация российских кинематографистов: режиссер Алексей Герман-младший и художник-постановщик Елена Окопная («Воздух»), режиссер Ольга Акатьева («Я делаю шаг»), продюсер Екатерина Филиппова («Сказки Гофмана»), продюсер Григорий Подземельный («Мой дикий друг»), сценарист Александр Архипов («По щучьему велению»), директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Николай Златопольский («Первый Оскар»), генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Участники делегации проведут ряд встреч с сербскими кинематографистами для обсуждения перспектив сотрудничества.

Торжественное открытие фестиваля состоится в Русском доме (г.Белград). Зрители увидят исторический блокбастер, военную драму «Воздух» (2023 г.) Алексея Германа-младшего. Фильм повествует об отряде советских военных летчиц во времена Великой Отечественной войны. Мировая премьера состоялась на 36-ом Токийском международном кинофестивале в Японии в октябре 2023 года; картина участвовала в Основном конкурсе фестиваля. «Воздух» стал самым кассовым военным фильмом в российском кинопрокате в 2024 году: его посмотрели свыше 1,5 млн человек.

Еще одна военная драма в программе – «Первый Оскар» (2022 г.) режиссера Сергея Мокрицкого. Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который получил первый в истории СССР «Оскар».

Также на фестивале покажут экранизацию русской народной сказки – фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского, ставший одним из главных российских кинохитов 2023 года. Впечатляющие визуальные эффекты, сотни костюмов, яркие декорации перенесут зрителей в сказочный мир, где объединены многие персонажи русского фольклора. В российском кинопрокате киносказка собрала почти 2,5 млрд рублей.

Семейная мелодрама «Мой дикий друг» (2024 г.) режиссера Анны Курбатовой представит зрителям историю трогательной дружбы мальчика и спасенного им от браконьеров лисенка. В октябре 2024 года фильм получил две награды Международного кинофестиваля для детей и молодежи в Исфахане: приз Mолодого жюри за лучший фильм (Young Jury Award for the Best Film) и приз организации CIFEJ – Международного центра кино для детей и юношества (CIFEJ Prize).

Еще одна мелодрама, «Я делаю шаг» (2023 г.) Ольги Акатьевой – фильм про преодоление себя: картина рассказывает о молодом провинциальном учителе литературы с дислексией. Фильм впервые для российского кинематографа поднимает тему адаптации человека с такой проблемой в обществе; научным консультантом проекта выступила Ассоциация родителей детей с дислексией.

«Огненный лис» (2024 г.) – картина, снятая на стыке документального и художественного кино, от режиссера Дмитрия Шпиленка. Создатели уникального фильма провели 26 месяцев в дикой природе, на Камчатке, чтобы запечатлеть главного героя – лисенка Ветра. Перед зрителем предстанет мир дикой природы Камчатки, одного из самых живописных регионов России, с уникальными природными парками и заповедниками.

Блок авторского кино представят фильмы «Свет» (2023 г.) Антона Коломейца и «Сказки Гофмана» (2022 г.) Тины Баркалая. Психологическая драма «Свет» о дружбе, взрослении, травмах прошлого и переосмыслении жизни получила главную награду II Международного фестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Комедийная драма «Сказки Гофмана», мировая премьера которой состоялась на 54-м Международном кинофестивале Индии IFFI (International Film Festival of India) в 2023 году, – история о современной Золушке, вере в себя и шансах изменить судьбу.