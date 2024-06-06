На площадке ПМЭФ назвали главные тренды радиоиндустрии

В первый день деловой программы Петербургского международного экономического форума на стенде Российского общества «Знание» прошла панельная дискуссия на тему «Быть актуальным: новые форматы и площадки для радиовещания». Генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская озвучила главные тренды развития радиоиндустрии, а также подписала с обществом «Знание» соглашение о партнерстве.

Вместе с Любовью Маляревской в панельной дискуссии принял участие генеральный директор «ГПМ Радио» Вадим Терещук. Вместе они обсудили перспективы развития радиоиндустрии в России, а также те сильные стороны, которые позволяют радио оставаться востребованным медиа в любую эпоху.

В числе основных трендов, в соответствии с которыми развивается сегодня радиоиндустрия в России, спикеры назвали:

Коллаборацию с digital. Проникновение в сеть Интернет, запуск вещания на онлайн-платформах, развитие сайтов и онлайн-приложений позволили радиостанциям выйти на новый уровень. С появлением стриминга, развитием Интернета классическому радио нередко прочили угасание, но процесс оказался обратным: возможности, которые предлагает digital, помогли классическому FM развиваться еще интенсивнее. Создавать кастомизированный разнообразный контент, запускать подкасты и онлайн-радиостанции в стиле бренда.

«Радио – это, в первую очередь, создание контента и настроения, а эфирное оно или в Интернете – исключительно технический вопрос доставки этого контента до слушателя», – говорит Любовь Маляревская.

Вторым трендом спикеры назвали всесторонний охват аудитории, который достигается и благодаря digital-возможностям, и благодаря другим инструментам. Вадим Терещук привел пример «Детского радио», которое помимо эфира и аудиопродуктов предлагает слушателям книги, спектакли. Так вокруг станции создается экосистема, позволяющая потреблять контент как будучи «в аудиопотоке», так и по запросу.

Развитие онлайн-мероприятий, ассоциированных с брендом радиостанции, эксперты также вынесли в число трендов. В этом контексте радио становится связующим звеном между шоу-бизнесом и слушателями. Внеэфирные мероприятия дают возможность присоединиться к любимому бренду, не только вживую увидеть исполнителей, но и ощутить настроение, стилистику любимой радиостанции.

Еще одним важным аспектом развития индустрии Любовь Маляревская и Вадим Терещук назвали сохранение статуса радиоведущего как одной из центральных фигур радиоотрасли. Любовь Маляревская подчеркнула, что радио – это в том числе и голос ведущих, которые звучат в эфире и прочно ассоциируются с конкретным брендом. Именно поэтому на российском рынке не слишком распространен переход радиоведущих между станциями разных холдингов.

Перед панельной дискуссией Любовь Маляревская подписала соглашение о сотрудничестве с Российским обществом «Знание». Со стороны партнеров подпись на документе поставил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Общество «Знание» и «Русская Медиагруппа» нацелены на проведение тематических мероприятий в востребованных у подрастающего поколения и молодежи форматах: очные лекции и мастер-классы, викторины – с целью доступным языком информировать жителей страны о достижениях в науке и перспективах самореализации на Родине в самых разных сферах. Участники проектов «Знания» выступят гостями радиопередач, где расскажут о своих успехах и, возможно, вдохновят слушателей на личные свершения и победы.

«Соглашение о сотрудничестве с «Русской Медиагруппой» позволит нам продолжить эксперименты с контентом, чтобы охватить еще большую аудиторию нашими просветительскими и образовательными инициативами. При помощи инструментов и ресурсов холдинга мы планируем попробовать такой необычный новый формат, как диджей-сеты на марафонах «Знание. Первые», а также выпускать радиопередачи. А экспертиза коллег в части создания востребованного культурного и музыкального контента поможет продвигать наши просветительские проекты среди молодежи», – отметил Максим Древаль.

«Мы не просто подписали соглашение о сотрудничестве, а вступили в интереснейший, творческий совместный период. Умение создавать уникальные, несравнимые ни с чем по атмосфере и заложенным смыслам мероприятия – это то, что объединяет «Русскую Медиагруппу» и Российское общество «Знание». Большая просветительская работа в честь Дня радио показала, насколько комфортно мы можем действовать в команде и, главное, сколько пользы, радости и позитивных эмоций мы вместе способны подарить окружающим людям. И прямо сейчас в разработке новые общие проекты», – подчеркнула Любовь Маляревская.