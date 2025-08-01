ВТБ представит специальную программу на фестивале «Свет Суздаля»

При поддержке ВТБ в Суздальском Кремле пройдет масштабное аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля». В этом году проект называется «Метаморфозы» и посвящён истории русского искусства – от народного творчества до мировых шедевров. На фестивале ВТБ откроет поп-ап, украшенный самобытной русской резьбой по эскизам художника Матвея Сапегина, и проведет мастер-классы.

«Мы поддерживаем значимые культурные и социальные проекты. В этом году мы впервые стали партнерами фестиваля «Свет Суздаля», который особенно близок нашим ценностям – это пример того, как современные технологии сохраняют культурное наследие, помогают переосмыслить традиции и познакомить с ними новые поколения», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Шоу «Свет Суздаля. Метаморфозы» состоится во Владимиро-Суздальским музее-заповеднике и представит 17 масштабных проекций, которые пронесут зрителей сквозь века. На их глазах оживут традиционные русские ремёсла: от изящной резьбы по камню и тонкого кружева до знаменитой мстёрской лаковой миниатюры, ювелирного искусства и хрусталя из Гусь-Хрустального.

В рамках фестиваля в музейном комплексе Суздальского Кремля состоятся бесплатные мастер-классы по созданию предметов интерьера в русском стиле: «Аппликация. Метаморфозы», «Небесные светила», «Коллаж в движении. Метаморфозы», «Мастерская света: калейдоскоп» и «Мастерская света: подсвечник».