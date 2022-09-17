VTORNIK: «Написал хит и он добавил нулей»

Рэпер решил вернуться к истокам и начать снова делать драйвовые треки и дерзкие треки. Он часто экспериментирует в звучании: мы услышали летом «На ножи» — лиричная история, еще и в коллабе с другим исполнителем, чего не было раньше. Перевыпуск Джони Вонкера в новой фонковой версии тоже стремительно залетел. Ну и, конечно, все еще держится в топе прослушиваний Money Rain. Кажется, что, что бы не сделал этот парень — залетает всё.

Сейчас же звучание стало определенно лучше. Это касается и битов и читки. Всё потому что VTORNIK ушел с головой в работу. Сейчас он проживает в Турции, где уже оборудовал студию и активно занимается написанием треков. Скоро готовится релиз ЕР. Поэтому нет времени на чиловые тусовки.

О своем подъеме он рассказывает и в новом треке. Да, конечно, может и банально, что вот ты был бедным, потом поработал, выпустил треки и теперь купаешься в деньгах. Но с другой стороны, почему бы и нет?

Если «амбиции огромны, амбиции гигант», то нужно просто работать без остановки и результат будет соответствующим.

Это, опять же, можно проследить, видя насколько поднялся левел самих треков.

Намоним, что еще полгода назад VTORNIK опередил многих топовых рэперов по прослушиваниям в Spotify и в других стриминговых площадках.

«Написал хит и он добавил нулей» — как девиз по жизни артиста.

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