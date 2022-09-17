Гузель Хасанова выпустила свой новый сингл «Дождь»

Гузель Хасанова – талантливая певица, автор слов и музыки – выпустила свой новый сингл «Дождь».

– «Дождь» — о таком сладком и приятном чувстве влюблённости. О моём личном восприятии этого чувства. Да, оно поверхностное, лёгкое, недолгое, и наверное, оттого такое яркое, привлекательное и вдохновляющее… Это чувство всегда было для меня особенно ценным, оно всегда дарило мне ощущение полёта и радости. Будто весь мир замер и с трепетом наблюдает за тем, как ты идёшь навстречу прекрасному под дождём, что смывает всё плохое, что случалось в твоей жизни. Иллюзия, но какая красивая!

И да, моих слушателей ждёт небольшой сюрприз в виде отсылки к одной из моих песен! — поделилась Гузель.

Одним из авторов трека стал Евгений Трофимов, с которым Гузель познакомилась на «Новой Фабрике Звезд». С тех пор музыканты дружат. Это их вторая совместная работа. Первый трек «Главное» попал на топовые позиции в чарте Яндекс.Музыки, а клип на него завоевал свое место в первой десятке на YouTube.

Вживую «Дождь» можно будет услышать на сольных концертах Гузель Хасановой 17 сентября в Балашихе, 26 октября в Санкт-Петербурге и 25 ноября в Москве.

А пока слушайте его на всех цифровых площадках и ждите сюрприз 22 сентября!

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