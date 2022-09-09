«ВЫПУСК’22». Молодые московские художники в парке «Зарядье»

10 сентября в «Зарядье» откроется новый выставочный проект: впервые на одной площадке будут собраны работы выпускников 14 художественных вузов столицы.

Universal University. Дизайнер одежды Наталья Базанова. Фотограф Александра Емельянова

Universal University. Художник Оксана Рейман

МГХПА им. С.Г. Строганова. Алан Воуба. Министерство чая

Институт графики и искусства книги им. В.А. Фаворского. Алия Садредтинова. Искусство ткани Узбекистана

ВГИК. Анастасия Мызина. А.Н. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина





МГХПА им. С.Г. Строганова. Анастасия Дозорцева. Внутренний ребенок

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Анна Самсонова. Рождество Христово

РГАСИ. Арсентьева Арина. Еврейский закуток

Школа искусств РГУ им. А.Н. Косыгина. Ван Юйси. Цикл «Отдых». Цифровая скульптура

МГАХИ им. В.И. Сурикова. Мастерская Алдан Салаховой. Владислав Луцин. Микроскопия

ВГИК. Елизавета Михайлова. Ф. Искандер. Сандро из Чегема

Институт графики и искусства книги им. В.А. Фаворского. Елизавета Чернышевская. Борис Рыжий. Стихи. Избранное

ВШЭ. Елизавета Глушкова. Серия живописных работ «Окаменей»

ИСИ ИБ. Александр Кашин. Портрет художника. Сборная модель

ИСИ ИБ. Галина Андреева. Пластиковая система 1б

ВГИК. Мария Орлова. Птаха

Институт графики и искусства книги им. В.А. Фаворского. Мария Черноусько. Энтони Берджес. Заводной апельсин

ВШЭ. Мария Мичи. Из серии «Отсутствие присутствия»

Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Саша Бреус. Я иду искать

Школа искусств РГУ им. А.Н. Косыгина. Татьяна Потоцкая. Invisible

Междисциплинарная выставка покажет различные художественные школы и направления, разные техники и жанры изобразительного искусства. Экспозиция объединит живопись и графику, скульптуру и книжную иллюстрацию, керамику, стекло, текстиль, сценографию, продуктовый, fashion- и гейм-дизайн, видеоарт. Экспонаты — дипломные работы 2022, отобранные кураторской командой «Зарядья» совместно с представителями вузов.

Участники выставки: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки; Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова; Институт искусств Российского государственного университета имени А.Н.Косыгина; Институт современного искусства Иосифа Бакштейна; Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова; Московская школа фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко; Московский государственный академический художественный институт имени В.И.Сурикова при Российской академии художеств; Московский политехнический университет; Институт графики и искусства книги имени В.А.Фаворского; Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова; Российская государственная специализированная академия искусств; Факультет сценографии ГИТИСа; Университет креативных индустрий Universal University; Школа дизайна НИУ ВШЭ и Факультет сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ.

«Давайте уже сегодня увидим начало пути тех, кто будет звездами художественного мира России через 5-15 лет, кто станет новыми Кандинским, Дейнекой, Врубелем или Айвазовским. «ВЫПУСК’22» – это возможность в одном месте увидеть будущих трендсеттеров от арта, дизайна, моды, гейм-индустрии, медиа. Тех, кто будет создавать новые визуальные образы столицы и России», – говорит директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Масштабная экспозиция разместится в трех пространствах парка «Зарядье»: гости смогут увидеть более 470 работ 171 автора. В Выставочном зале Медиацентра гости смогут познакомиться с работами выпускников, понять специфику и творческий метод каждой институции, художественной школы. Отдельные тематические зоны отданы под видеоарт, гейм-дизайн и искусство авторской и фото книги. В Медиастудии представлены инсталляции и театральные макеты сценографов. А в Подземном музее – модные коллекции и fashion-фотография.

Проект «ВЫПУСК’22» откроется в день пятилетия парка «Зарядья» и продолжит серию очень разных по формату и масштабу выставок-презентаций современного российского искусства. «ВЫПУСК’22» – это новая грань и цикла SOVRISK #напотоке, который в Подземном музее раскрывает актуальный художественный процесс в его движении и развитии, и масштабного ежегодного представления номинантов Московской Арт Премии.

В выставках Зарядья принимают участие и признанные мэтры современного искусства, и новые авторы, имена которых только появились на арт-сцене. «ВЫПУСК’22» продолжает эту линию и представляет талантливых молодых художников, вышедших из стен вузов сегодня.

В рамках проекта запланирована образовательная программа и встречи с представителями вузов и художниками-участниками.

Даты работы выставки: 10 сентября – 6 ноября 2022 года.

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