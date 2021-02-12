Музей кукол на ВДНХ приглашает на бесплатные экскурсии

По выходным дням гости Главной выставки страны могут познакомиться с историей России в необычном формате. Каждую субботу и воскресенье в 14:00 в Музее кукол в павильоне №16 «Гидрометеорология» проводятся бесплатные тематические экскурсии. 13 и 14 февраля всем желающим расскажут про костюмы и быт русской знати с X до начала XX века. Необходима предварительная регистрация по телефону.

На выставке «Русские монархи. Страницы истории» в Музее кукол на ВДНХ посетители могут увидеть уникальную коллекцию кукол Олины Вентцель, посвященную российским правителям: от Рюриковичей до Николая II. В ходе бесплатных экскурсий участники смогут совершить путешествие вглубь веков и узнать о личностях, оставивших яркий след в российской истории: княгине Ольге и Петре Великом, Александре Суворове и Николае II, Владимире Красное Солнышко и Петре Столыпине.

Каждые выходные экскурсия посвящена той или иной теме: традициям праздников, истории народного костюма, военных подвигов и придворного шутовства.

13 и 14 февраля в 14:00 состоится экскурсия «От корзно до корсета». Участники узнают, как изготавливалась княжеская мантия – корзно, откуда произошли пышные парики и красные каблуки эпохи барокко, чем занималась «модная» тайная служба при дворе императрицы Елизаветы Петровны, как дамы эпохи рококо управлялись с трехметровыми юбками, и многое другое. Вход по билетам в музей, участие в экскурсии бесплатное по предварительной записи по телефону +7(985)420-81-55. Количество человек в группе — не более 15. В музее действует перчаточно-масочный режим.

Также запланированы экскурсии, посвященные изменениям в разных сферах общественной жизни в период с X до начала XX века: праздникам и церемониям русских правителей, шутовству и чудачеству в русской истории, выдающимся женщинам, военному делу, мужским и женским дуэлям. Экскурсантам расскажут о том, откуда пошла традиция боярских пиров, как в бою применяли морковь и репу, что означали цвета шутовского наряда, и другие необычные факты.

Следить за расписанием будущих событий можно на сайте Главной выставки страны.

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