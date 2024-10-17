Вышел многосерийный детектив «Овчарка»

В сети появился многосерийный детектив «Овчарка». Главные роли исполняют Елена Подкаминская, Владислав Абашин, Иван Мулин, Антон Батырев, Андрей Иванов и другие. Режиссер – Дмитрий Черкасов.

Майора управления собственной безопасности полиции Анастасию Нестерову (Елена Подкаминская) за преданность делу и мертвую хватку коллеги прозвали Овчаркой. Череда драматичных событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров (Владислав Абашин), с которым Анастасию в прошлом связывают не только деловые отношения, отправляет Нестерову в командировку в российскую глубинку. В провинциальном городке в ходе сложной игры майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки… А еще ее ждут новый дерзкий напарник Воробьёв (Иван Мулин), новый начальник Ершов (Андрей Иванов) и новое несвоевременное чувство к одному мужчине (Антон Батырев).

Дмитрий Черкасов, режиссер:

«Это история профессионала – человека профессии, человека труда, человека на своем месте. Овчарка – потому что служит. Служит своему делу. Она выбрала это дело и не жалеет об этом, не ищет другой доли, не мечтает о какой-то другой карьере. Она работает здесь и сейчас, чтобы помогать людям. И мне хотелось бы, чтобы, посмотрев на нашу героиню Анастасию Нестерову, зритель поверил, что она действительно поможет».

Елена Подкаминская:

«Моя героиня Настя Нестерова – четкий профессионал, ее сильная сторона – интеллект. И у нее очень развита интуиция: она видит, чувствует, что нужно проверить и куда нужно двигаться, чтобы разгадать этот кроссворд, распутать эту ситуацию. В процессе расследования она выстраивает всю картину и очень грамотно идет по следу, точно ставит задачу и отрабатывает каждый этап не широко, а сразу узко – ничего лишнего».

Фото – телеканал «Россия»