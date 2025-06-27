Вышел новый постер к фильму Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно»

Онлайн-кинотеатр START представил новый постер многосерийного фильма режиссера Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» с тремя главными героями: Русланом (Олег Чугунов), Ласло (Марк Эйдельштейн) и Аликом (Лев Зулькарнаев).

Снятый по мотивам собственного романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (книга получила в 2021 году премию Андрея Белого), 7-серийный «Путешествие на солнце и обратно» сложно поместить в жанровые рамки — как и всё, что делает режиссер, он же танцор, он же писатель, он же драматург и актер. «Путешествие на солнце и обратно» — то ли сон, то ли сказка о 90-х, воплощение того, что осталось нерассказанным и утекло между кадров множества сериалов и художественных лент. Фильм-трип, фильм-эксперимент, фильм-попытка ухватить неуловимое ощущение пылающего, словно солнце, времени, которое сожгло множество молодых ребят и навсегда обожгло других.

«Это не просто очередной фильм о 90-х. Это фильм об энергии времени, о сути этой эпохи, о том, как большая страна была закручена в одну гибельную воронку», — так определяет «Путешествие на солнце и обратно» исполнитель одной из главных ролей актер Лев Зулькарнаев («Дети перемен», «Она такая классная»).

Актер признается, что Роман Михайлов для него не умещается в рамки одного слова «режиссер»: «Рома — это большая вселенная, необъятные миры, по которым тебя проводят уже не как актера, а как непосредственного героя этих миров. Это тот редкий случай, когда мы не мешали кино произойти. В каком-то смысле, мы занимались не съемками фильма, мы пытались защитить память. Память времени».

В проекте приняло участие около 300 человек. И хотя весь съемочный процесс уложился в 43 смены, путь к зрителю у «Путешествия на солнце и обратно» оказался долгим, многое пошло не по плану.

«Мы готовили этот проект почти два года, — рассказывает генеральный продюсер картины Юлия Витязева. — В декабре 2022-го был готов поэпизодник, мы собрали команду, но поняли, что ничего не знаем про молодых актеров на главные роли, подумали, что лучшие пробы — это съемки фильма. Так получился проект “Наследие” (2023), так мы познакомились с Олегом Чугуновым, Чингизом Гараевым, Иваном Ивашовым.

В апреле 2023-го мы уже почти запустились, были найдены локации, разработана художественная концепция и киноязык, но в какой-то момент поняли, что не осилим финансово такой большой проект, поэтому решили снять “Поедем с тобой в Макао”. Там мы исследовали мир покера, психиатрические больницы, природу азарта и лудомании. Потом были еще два фильма в Индии — “Жар-птица” и “Надо снимать фильмы о любви”, знакомство с Марком Эйдельштейном, Александрой Киселевой, Дашей Брюхановой. А потом мы познакомились с большим ценителем творчества Романа — Д. М., который стал нашим другом, поддержал нас финансово и благодаря ему мы смогли запуститься».

Вспоминая свой первый опыт работы с Романом Михайловым на площадке фильма «Жар-птица», актриса Александра Киселева признается: «События, которые я прожила с этой ролью и нашей поездкой в Индию пока несравнимы ни с чем. Это не просто роль и проект, это то, что изменило подход к работе и что-то точно перекроило в моей душе. В лучшую сторону».

Съемки «Путешествия на солнце и обратно» прошли в Кащенко, в Шлиссельбурге и окрестностях, в Санкт-Петербурге.

Премьера 7-серийного фильма, по-новому рассказавшего о 90-х, состоялась 20 апреля 2025 года при поддержке K24 в рамках 47-го ММКФ: кино демонстрировали целиком в течение одного сеанса в 5,5 часов. Билеты на этот показ были проданы за 6 минут.