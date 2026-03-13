РАСПРОДАЖА

Вышел тизер-постер паранормальной комедии «Зовите Витю!»

зовите витю - паранормальная комедия
Фото: пресс-служба KION

Вышел тизер-постер сериала «Зовите Витю!» — паранормальной комедии об экстрасенсе-шарлатане, внезапно получившем дар видеть призраков. Главные роли в сериале производства ON Студии и студии LOOKFILM исполнили Илья Соболев и Александра Бортич. Режиссер — Денис Тяпичев. Помимо Ильи Соболева и Саши Бортич, в сериале также снялись Риналь Мухаметов, Сергей Рост, Мария Смольникова, Владимир Майзингер, Александра Флоринская, Алла Малкова-Мараш и другие.

Молодой экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром — умело извлекать выгоду из доверия отчаявшихся людей. И пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. 

Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит журналистка Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение. Только вот кажется, «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у нее есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

«Для меня этот сериал стал первым по-настоящему большим проектом. С Сашей Бортич очень легко работать. Мне в принципе сложно было на этом проекте, но Саша меня очень поддержала, ведь у нее огромный актерский багаж за спиной, а я только-только его набираюсь. Для меня сериал стал по-настоящему большим и важным опытом — любопытно было так долго существовать на площадке с одним актером. Это наша первая полномасштабная совместная работа с Сашей — после «Зовите Витю!» мы также снялись в другом сериале, который выйдет уже осенью», — говорит актер Илья Соболев.

Премьера проекта состоится на V фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+, далее он выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН». 

