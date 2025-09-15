Состоялась премьера анимационного сериала «Голоса Ленинграда: Город, который выстоял»

«Голоса Ленинграда: Город, который выстоял» — уникальный анимационный сериал о людях, которые прошли через Блокаду и не сломались официально стартовал показом на культовой площадке кинотеатра «Родина» в Санкт-Петербурге — 8 сентября, в день начала Блокады 1941 года.

Эти удивительные авторские истории — о девочке, которую спасла фарфоровая кукла, о бойцах на крышах домов, о хлебе, которого хватало на крошку, и о музыке Шостаковича, звучавшей поверх разрушенного города. Двенадцать новелл, озвученных известными артистами, показывают, что помогало выстоять: надежда, храбрость и конечно же любовь. Это не учебник истории, а живой голос тех, кто пережил невозможное.

Сентябрьским стартом в Санкт-Петербурге, создатели проекта объявили о договоренности со многими кино — платформами страны о постановке сериала на их ресурсах в середине октября 2025 года.

Так же особое место в просветительской программе отведено и оператору Триколору, который планирует показать проект для всех любителей цифрового телевидения. «Теперь практически у каждого зрителя есть отличный шанс прикоснуться к исторической памяти через современный язык анимации» — Александр Комаров, генеральный продюсер проекта.⠀

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.