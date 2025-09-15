АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСостоялась премьера анимационного сериала «Голоса Ленинграда: Город, который выстоял»

Состоялась премьера анимационного сериала «Голоса Ленинграда: Город, который выстоял»

editor
By editor
38
голоса-ленинграда

«Голоса Ленинграда: Город, который выстоял» — уникальный анимационный сериал о людях, которые прошли через Блокаду и не сломались официально стартовал показом на культовой площадке кинотеатра «Родина» в Санкт-Петербурге — 8 сентября, в день начала Блокады 1941 года.

Эти удивительные авторские истории — о девочке, которую спасла фарфоровая кукла, о бойцах на крышах домов, о хлебе, которого хватало на крошку, и о музыке Шостаковича, звучавшей поверх разрушенного города. Двенадцать новелл, озвученных известными артистами, показывают, что помогало выстоять: надежда, храбрость и конечно же любовь. Это не учебник истории, а живой голос тех, кто пережил невозможное.

Сентябрьским стартом в Санкт-Петербурге, создатели проекта объявили о договоренности со многими кино — платформами страны о постановке сериала на их ресурсах в середине октября 2025 года.

Так же особое место в просветительской программе отведено и оператору Триколору, который планирует показать проект для всех любителей цифрового телевидения. «Теперь практически у каждого зрителя есть отличный шанс прикоснуться к исторической памяти через современный язык анимации» — Александр Комаров, генеральный продюсер проекта.⠀

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Предыдущая статья
Яндекс запустит арт-проект «Глазами разных» в семи городах России
Следующая статья
В ЕГРЗ разместили около 1600 проектов типовых комплексов

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru