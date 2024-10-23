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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вышел тизер-трейлер биографической картины «Роднина»

editor
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Ирина Роднина

Фильм снят по мотивам автобиографической книги Ирины Константиновны «Слеза чемпионки». Картина «Роднина» — подлинная история спортсменки на пути к заветному олимпийскому пьедесталу. Преодолев все препятствия судьбы — от предательства партнера до возвращения на лед после тяжелой болезни, — она стала легендой советского и мирового спорта. Ее воля к победе, сила характера и великолепное мастерство продолжают вдохновлять фигуристов всех стран на спортивные подвиги.

Режиссер проекта — Константин Статский. Роль великой фигуристки исполнила Владислава Самохина. Также в картине сыграли Евгений Ткачук, Иван Колесников, Фёдор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьёв, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева и Александр Семчев.

Владислава Самохина, исполнительница роли Ирины Родниной:

«Я прожила на этом проекте целую жизнь. С большим трепетом вспоминаю экспедицию в Екатеринбург, ежедневные тренировки. Для меня каждая сцена в картине и каждый эпизод — отдельное воспоминание, отдельный этап. Абсолютно все я вспоминаю с радостью и удовольствием, даже тот день, когда впервые пришла на пробы. Именно тогда поняла, что мое место однозначно здесь, и я приложу все усилия, чтобы это доказать. Рядом были люди, которые вдохновляли, подсказывали, поддерживали и помогали, которые были заряжены и вдохновлены, а думать о том, что трудно, у меня не было времени, потому что знала — передо мной профессионалы, и я буду стараться им соответствовать».

Константин Статский, режиссер-постановщик:

«Этот фильм — не просто пересказ жизни Ирины Константиновны, величайшей спортсменки в парном фигурном катании. Это фильм про любовь: любовь мужчины и женщины, любовь к профессии, любовь к Родине. Никто и никогда не показывал в кино фигурное катание в таком объеме. Это настоящий вызов для нашей творческой группы, который мы приняли, чтобы показать красоту и неповторимость этого вида спорта, граничащего с искусством. Несмотря на кажущуюся легкость в кадре, это — высокотехнологичная картина с присутствием компьютерной графики практически в каждой сцене, что, разумеется, будет незаметно для зрителя».

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