«Бомбардир» – история легендарного спортсмена футбола и хоккея Всеволода Боброва в кино

Фильм «Бомбардир. Время Боброва» посвящен столетию со дня рождения великого спортсмена Всеволода Михайловича Боброва, известного своим универсализмом и бомбардирскими качествами.

В основе фильма лежит история футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, который одинаково успешно выступал в обоих видах спорта. Он стал единственным спортсменом, который принял участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх как капитан национальной сборной. «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси», – писал о Всеволоде Боброве поэт Евгений Евтушенко.

Фильм показывает как и документальную составляющую, так и игровую. В документальной части представлены архивные кадры, среди которых можно увидеть сына Иосифа Сталина, Василия, основавшего хоккейный клуб ВВС. В игровой части роль Всеволода Боброва сыграли сразу четыре актера: Илья Феофилактов, Семен Сальников, Николай Кисличенко, Виталий Огарь.

Режиссерами фильма стали Егор Сальников («Вернуть любой ценой»), Сергей Головецкий («Суперсерия 72») и Екатерина Шевченко. Продюсер — Олег Капанец («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Гагарин. Первый в космосе»).

Роли исполнили Семен Сальников, Николай Кисличенко, Илья Феофилактов, Виталий Огарь, Александр Жуков, Антон Бирюков, Анастасия Фурса, Людмила Титова, Виолетта Баринова, Сергей Легостаев.

Фильм о выдающейся личности в истории отечественного спорта – яркий пример и мотиватор для будущих поколений российских спортсменов.