РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир кино«Бомбардир» – история легендарного спортсмена футбола и хоккея Всеволода Боброва в кино

«Бомбардир» – история легендарного спортсмена футбола и хоккея Всеволода Боброва в кино

editor
By editor
86
бомбардир - всеволод бобров
Всеволод Бобров. «Бомбардир». Сцена из фильма. Фото © пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Фильм «Бомбардир. Время Боброва» посвящен столетию со дня рождения великого спортсмена Всеволода Михайловича Боброва, известного своим универсализмом и бомбардирскими качествами.

В основе фильма лежит история футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, который одинаково успешно выступал в обоих видах спорта. Он стал единственным спортсменом, который принял участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх как капитан национальной сборной. «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси», – писал о Всеволоде Боброве поэт Евгений Евтушенко.

Фильм показывает как и документальную составляющую, так и игровую. В документальной части представлены архивные кадры, среди которых можно увидеть сына Иосифа Сталина, Василия, основавшего хоккейный клуб ВВС. В игровой части роль Всеволода Боброва сыграли сразу четыре актера: Илья Феофилактов, Семен Сальников, Николай Кисличенко, Виталий Огарь.

Режиссерами фильма стали Егор Сальников («Вернуть любой ценой»), Сергей Головецкий («Суперсерия 72») и Екатерина Шевченко. Продюсер — Олег Капанец («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Гагарин. Первый в космосе»).

Роли исполнили Семен Сальников, Николай Кисличенко, Илья Феофилактов, Виталий Огарь, Александр Жуков, Антон Бирюков, Анастасия Фурса, Людмила Титова, Виолетта Баринова, Сергей Легостаев.

Фильм о выдающейся личности в истории отечественного спорта – яркий пример и мотиватор для будущих поколений российских спортсменов.

Предыдущая статья
Лучшим на фестивале «Открытый город» стал проект общественного пространства в Солнцеве
Следующая статья
COSMOTRACK: новые календари на 2025 год

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru