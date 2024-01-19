Вышла первая книга, рассказывающая полную историю Смешариков

Вышла в свет первая книга, рассказывающая полную историю «Смешариков» с огромным количеством фан-фактов, интервью создателей и деталями, которые до сих пор оставались за кадром. Автором проекта выступила главный редактор ГК «Рики» - Мария Корнилова.

Сегодня «Смешарики» - это более 10 млн фанатов, свыше 600 вышедших на экраны серий, три полнометражных мультфильма и 8 спин-оффов. Их показывают в 90 странах мира, они переведены более чем на 40 языков.

«Смешарики. История культовой Вселенной» - это искренняя история о том, как рождалась, росла, находилась на грани краха и снова набирала силу Вселенная Смешариков. Написанная свидетелем событий, сценарным редактором проекта Марией Корниловой.

«Эта книга давно ждала своего воплощения. И 20-летие “Смешариков” стало идеальной точкой для этого события! В самом начале пути я даже и представить не могла, насколько это масштабный и кропотливый труд. Это больше чем книга, в ней снова собрались все важные для “Смешариков” люди. Огромное количество интервью, сотни архивных фотографий, споры, замечания, воспоминания, смех и слёзы. Встречаясь с участниками лично или онлайн, я узнавала, как эти круглые герои стали частью личной истории. Историю успеха не пришлось даже приукрашивать - она такая и есть. Мы просто описали её, грамотно “сшив” разные позиции и мнения. Отдельная благодарность редакторам издательства Бомбора, которые стойко и внимательно выдерживали все наши замечания и пожелания. И вот результат нашей общей работы готов! Надеюсь, книга принесет читателям много приятных минут!», - прокомментировала Мария Корнилова, автор книги «Смешарики. История культовой Вселенной» и главный редактор ГК «Рики».

Книга рассчитана на повзрослевших фанатов мультфильма. Она содержит уникальную карту Ромашковой долины, план анимационной студии, фотографии рабочего процесса и даже раскадровки некоторых серий.