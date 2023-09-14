Книги для любознательных школьников в новом учебном году

Начинать новый учебный год ох как непросто, ведь в голове еще каникулы и летние развлечения. Руководитель детского издательства «Ламинария» Мария Терехова делится подборкой книг, которые поднимут настроение, настроят на учебный год и просто доставят удовольствие.

Энциклопедии серии «Отчего и почему?». Издательство «Ламинария»

Даже те дети, которые не слишком любят читать, как правило, неравнодушны к энциклопедиям. Еще бы: много интересных фактов и изобилие картинок, которые хочется рассматривать до бесконечности. Легкий и ненавязчивый способ получения информации! «Отчего и почему?» — это целый комплект как раз таких энциклопедий — захватывающих, ярких, отвечающих на главные детские вопросы, «отчего» и «почему».

«Отчего идет дождь и светит солнце?» поможет разобраться во всем, что связано с погодой. Книга «Почему исчезают животные?» расскажет о тех видах, что уже исчезли с лица земли, и объяснит, почему так произошло, а «Могу ли я завести домашнее животное?» — о том, кто из зверей поддается дрессировке, а кто нет. «Может ли тело побить все рекорды?» — сборник советов о том, как тренировать тело, силу воли и память, чтобы быть всегда в отличной форме.

При помощи книги «Почему я смеюсь, почему я боюсь?» родители смогут рассказать детям о базовых эмоциях человека. Энциклопедия «Почему вода такая ценная?» поможет изучить воду и научит беречь водные ресурсы. В конце каждой книги интересные творческие задания и полезные упражнения.

Возраст — 6+

Наталья Евдокимова. «Как я зол». Издательство «Ламинария»

Каждый человек испытывает злость, но не каждый умеет справляться с этим чувством. А ведь это так важно — не копить злость в себе и не срываться на других. Книга Натальи Евдокимовой рассказывает о мальчике Томе, который знает заветный способ, как справиться с ситуацией, когда ты сильно разозлился: надо спеть веселую песенку! Кстати, в арсенале Тома и другие прекрасные способы преодоления непростых ситуаций. Попробуйте, они точно работают!

Веселые рисунки выполнены Светланой Шендрик.

Возраст — 3+

Доминик Спенст. «6 минут для детей: Первый мотивационный ежедневник ребенка». Издательство «Альпина Паблишер»

«С 1 сентября я изменю жизнь и точно стану отличником!» Кажется, эта фраза возникает в голове у многих. Но потом куда-то испаряется… С новым ежедневником достичь задуманного станет легче. Ежедневник приобщит к дисциплине и планированию, научит замечать хорошее и анализировать неудачи, развлечет. Под обложкой шесть полезных психологических историй, 50 страниц с игровыми заданиями, классные цитаты выдающихся людей и героев фильмов и мультфильмов, а также, конечно, страницы для того, чтобы делать ежедневные записи.

Екатерина Степаненко. «Вся правда о пиратах». Издательство «Пешком в историю»

Книги и кино рисуют нам романтический образ пирата — отчаянного, смелого, бороздящего моря планеты в поисках сокровищ и легкой наживы. Так ли все было на самом деле? Екатерина Степаненко провела целое расследование и выяснила многие подробности жизни «морских волков». Приготовьтесь, нас ждет развенчивание мифов и погружение в историю пиратства.

Знаете, почему у пиратов повязка на глазу? Думаете, они все как на подбор были одноглазыми? Нет! Повязка облегчала жизнь! Это лайфхак: когда пират спускался с палубы в трюм, он перекидывал повязку с одного глаза на другой, чтобы ни на секунду не потерять видимость при переходе с яркого солнца в темноту!

Иллюстрации создала Поля Плавинская, а книга стала одной из победителей детского иллюстраторского конкурса престижной детской книжной ярмарки в Болонье.

Возраст — 6+

Лиза Джейн Гилеспи. «100 шагов к науке. Как и почему это работает». Издательство «Эксмодетство»

Автор Лиза Гилеспи рассказывает о главных открытиях человечества кратко, легко и понятно. Всего в книге 10 блоков: космос, колесо, числа, свет, звук, частицы, медицина, материалы, энергия, жизнь. Одним словом, основы современного естествознания.

Веселые иллюстрации помогут лучше понять суть непростых явлений.

Возраст — 12+

Марина Бабанская. «С востока на запад: путешествие письма в бутылке». Издательство «КомпасГид»

Смотритель маяка с острова Скрылева Петр Круглов отправляет в бутылке письмо с Дальнего Востока. Петру интересно, по какому маршруту оно проследует? Он просит всех, кто получит бутылочное послание, ответить ему классическим способом, по почте, и рассказать о себе. Бутылка проделывает очень извилистый путь до Финского залива и оказывается в восемнадцати поселениях. Из разных точек маршрута Петр получает интересные сведения о людях, культуре, обычаях, учится готовить изиг-хан и заваривать чай с талканом.

Возраст — 10+

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