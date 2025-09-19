Выставка «Андрей Адамович Роллер (1805–1891). Художник Императорских театров. К 220-летию со дня рождения» открылась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке открылась выставка «Андрей Адамович Роллер (1805–1891). Художник Императорских театров. К 220-летию со дня рождения».

Выставка рассказывает о выдающемся мастере своего дела, театральном художнике Андреасе Леонгарде Роллере (в России его называли Андрей Адамович). Он вошел в историю русского театрально-декорационного искусства как живописец перспективных видов и театральных декораций.

Все самые известные постановки на сцене императорских театров – «Сильфида» (1835), «Жизель» и «Корсар» (1858), «Дочь Фараона» (1862) – зрители видели в декорациях А. А. Роллера. Художник был первым оформителем русских опер А. Н. Верстовского и М. И. Глинки. В 1862 году он блестяще оформил премьеру оперы Дж. Верди «Сила судьбы».

На выставке «Андрей Адамович Роллер (1805–1891). Художник Императорских театров. К 220-летию со дня рождения» вниманию посетителей представлены работы театрального художника из собрания Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки, Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, а также эскизы и фотографии из семейного архива, предоставленные для экспонирования Алексеем Александровичем и Людмилой Владимировной Нарбутами.

Эскизы декораций к операм Ш. Гуно «Фауст», М. И. Глинки «Руслан и Людмила», Д. Мейербера «Африканка», В. Беллини «Пират», Д. Верди «Сила судьбы» и многие другие работы Андрея Роллера можно увидеть на выставке в Театральной библиотеке до 1 ноября 2025 года.

Изображения: А. А. Роллер. Эскиз декорации к опере В. Беллини «Пират». Императорская итальянская опера. Большой (Каменный) театр. 1843 г. Из собрания Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки.