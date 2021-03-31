Выставка «Диалоги о цветах» художника Веры Хайрутдиновой открывается на ВДНХ

1 апре­ля 2021 года в пави­льоне Азер­бай­джан­ской Рес­пуб­ли­ки на ВДНХ откры­ва­ет­ся выстав­ка «Вера Хай­рут­ди­но­ва: диа­ло­ги о цве­тах» худож­ни­ка Веры Хай­рут­ди­но­вой. В экс­по­зи­ции пред­став­ле­ны натюр­мор­ты, ураль­ские пей­за­жи, рабо­ты в совре­мен­ной сме­шан­ной тех­ни­ке и цве­ты из ново­го направ­ле­ния твор­че­ства художника.

Кол­лек­ция кар­тин Хай­рут­ди­но­вой состо­ит из тема­ти­че­ских серий, кото­рые свя­за­ны с раз­ны­ми пери­о­да­ми жиз­ни худож­ни­ка и отли­ча­ют­ся тех­ни­кой, коло­ри­сти­кой и настро­е­ни­ем. Для выстав­ки ото­бра­ны 24 рабо­ты из «Цве­точ­ной серии», основ­но­го направ­ле­ния живо­пи­си авто­ра. Чув­ствен­ные круп­но­фор­мат­ные полот­на про­ни­за­ны эмо­ци­я­ми и энер­ги­ей, силой и вооду­шев­ле­ни­ем, кра­со­той дета­ли­за­ции и фило­со­фи­ей оттен­ков. Хай­рут­ди­но­ва убеж­де­на, что цве­ты — это вопло­ще­ние жен­ской и муж­ской энер­гии, а очер­та­ния лепест­ков про­буж­да­ют порой самые сокро­вен­ные фантазии.

Все меро­при­я­тия на тер­ри­то­рии ВДНХ про­во­дят­ся с соблю­де­ни­ем сани­тар­но-эпи­де­мио­ло­ги­че­ских норм. Посе­ти­те­лям музей­но-выста­воч­ных пло­ща­док необ­хо­ди­мо при­дер­жи­вать­ся соци­аль­ной дистан­ции и пер­ча­точ­но-масоч­но­го режи­ма. Более подроб­ную инфор­ма­цию о про­фи­лак­ти­че­ских мерах на ВДНХ мож­но полу­чить на сайте.

Вера Хай­рут­ди­но­ва — поли­жан­ро­вый худож­ник, почет­ный член Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств, член Твор­че­ско­го сою­за худож­ни­ков Рос­сии (ТСХР), при­зер гран­та пре­зи­ден­та РФ. Она орга­ни­зо­ва­ла и про­ве­ла более 40 пер­со­наль­ных выста­вок в Рос­сии и за рубежом.

Выстав­ка доступ­на для посе­ще­ния по 5 мая 2021 года.

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