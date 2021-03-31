Выставка «Диалоги о цветах» художника Веры Хайрутдиновой открывается на ВДНХ

1 апреля 2021 года в павильоне Азербайджанской Республики на ВДНХ открывается выставка «Вера Хайрутдинова: диалоги о цветах» художника Веры Хайрутдиновой. В экспозиции представлены натюрморты, уральские пейзажи, работы в современной смешанной технике и цветы из нового направления творчества художника.
Коллекция картин Хайрутдиновой состоит из тематических серий, которые связаны с разными периодами жизни художника и отличаются техникой, колористикой и настроением. Для выставки отобраны 24 работы из «Цветочной серии», основного направления живописи автора. Чувственные крупноформатные полотна пронизаны эмоциями и энергией, силой и воодушевлением, красотой детализации и философией оттенков. Хайрутдинова убеждена, что цветы — это воплощение женской и мужской энергии, а очертания лепестков пробуждают порой самые сокровенные фантазии.
Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и перчаточно-масочного режима. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить на сайте.
Вера Хайрутдинова — полижанровый художник, почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России (ТСХР), призер гранта президента РФ. Она организовала и провела более 40 персональных выставок в России и за рубежом.
Выставка доступна для посещения по 5 мая 2021 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.