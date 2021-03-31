Детский Музыкальный Театр Юного Актера представит спектакль «Федорино горе»

10 апреля 2021 года состоится премьера спектакля «Федорино горе». Автором музыки «Федорино горе» является композитор, хормейстер и музыкант – Михаил Исаакович Славкин. Спектакль «Федорино Горе» станет первой постановкой в рамках нового проекта Детского Музыкального Театра Юного Актера «Театр 0+».
Все постановки проекта «Театр 0+» будут рассчитаны на самых юных зрителей. Продолжительность спектаклей составит не более 45 минут. Все спектакли будут основываться на произведениях классической детской литературы. Юным зрителям спектакли запомнятся музыкальными номерами, красочными декорациями, костюмами и яркой игрой наших актёров.
И может быть, спектакли проекта «Театр 0+» станут для наших зрителей первым шагом в волшебный мир театра. Детский Музыкальный Театр Юного Актера, являясь признанным лидером Детского театрального движения в России с гордостью открывает новое направление в своём творческом пути и ждёт в гости самых юных зрителей!
«После просмотра спектакля «Федорино горе» маленький зритель должен получить эмоциональный опыт, практический опыт и воспитательную пилюлю. Но самое главное – это урок театра. Наша самая большая задача, чтобы это первое посещение театра привело к продолжению желания быть зрителем», — говорит Художественный руководитель театра, Заслуженный артист РФ Александр Фёдоров.
«Федорино горе» — это необычный спектакль, так как дети в нем играют предметы. Таких сказок очень мало, где предметы разговаривают: кочерга, блюдца, топоры, метла и др… В сказке есть соединение замечательного сюжета, а именно приключений, сюжетных поворотов, конфликтов. Нас привлекла возможность этим спектаклем не просто повеселить маленьких зрителей, но еще и дать им некие основы поведения дома – помощь маме, помощь папе, забота о том, что вокруг тебя», — говорит режиссер-постановщик спектакля Алексей Большаков.
Начало в 15.00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.