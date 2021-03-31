Детский Музыкальный Театр Юного Актера представит спектакль «Федорино горе»

10 апре­ля 2021 года состо­ит­ся пре­мье­ра спек­так­ля «Федо­ри­но горе». Авто­ром музы­ки «Федо­ри­но горе» явля­ет­ся ком­по­зи­тор, хор­мей­стер и музы­кант – Миха­ил Иса­а­ко­вич Слав­кин. Спек­такль «Федо­ри­но Горе» ста­нет пер­вой поста­нов­кой в рам­ках ново­го про­ек­та Дет­ско­го Музы­каль­но­го Теат­ра Юно­го Акте­ра «Театр 0+».

Все поста­нов­ки про­ек­та «Театр 0+» будут рас­счи­та­ны на самых юных зри­те­лей. Про­дол­жи­тель­ность спек­так­лей соста­вит не более 45 минут. Все спек­так­ли будут осно­вы­вать­ся на про­из­ве­де­ни­ях клас­си­че­ской дет­ской лите­ра­ту­ры. Юным зри­те­лям спек­так­ли запом­нят­ся музы­каль­ны­ми номе­ра­ми, кра­соч­ны­ми деко­ра­ци­я­ми, костю­ма­ми и яркой игрой наших актёров.

И может быть, спек­так­ли про­ек­та «Театр 0+» ста­нут для наших зри­те­лей пер­вым шагом в вол­шеб­ный мир теат­ра. Дет­ский Музы­каль­ный Театр Юно­го Акте­ра, явля­ясь при­знан­ным лиде­ром Дет­ско­го теат­раль­но­го дви­же­ния в Рос­сии с гор­до­стью откры­ва­ет новое направ­ле­ние в сво­ём твор­че­ском пути и ждёт в гости самых юных зрителей!

«После про­смот­ра спек­так­ля «Федо­ри­но горе» малень­кий зри­тель дол­жен полу­чить эмо­ци­о­наль­ный опыт, прак­ти­че­ский опыт и вос­пи­та­тель­ную пилю­лю. Но самое глав­ное – это урок теат­ра. Наша самая боль­шая зада­ча, что­бы это пер­вое посе­ще­ние теат­ра при­ве­ло к про­дол­же­нию жела­ния быть зри­те­лем», — гово­рит Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель теат­ра, Заслу­жен­ный артист РФ Алек­сандр Фёдоров.

«Федо­ри­но горе» — это необыч­ный спек­такль, так как дети в нем игра­ют пред­ме­ты. Таких ска­зок очень мало, где пред­ме­ты раз­го­ва­ри­ва­ют: кочер­га, блюд­ца, топо­ры, мет­ла и др… В сказ­ке есть соеди­не­ние заме­ча­тель­но­го сюже­та, а имен­но при­клю­че­ний, сюжет­ных пово­ро­тов, кон­флик­тов. Нас при­влек­ла воз­мож­ность этим спек­так­лем не про­сто пове­се­лить малень­ких зри­те­лей, но еще и дать им некие осно­вы пове­де­ния дома – помощь маме, помощь папе, забо­та о том, что вокруг тебя», — гово­рит режис­сер-поста­нов­щик спек­так­ля Алек­сей Большаков.

Нача­ло в 15.00.

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