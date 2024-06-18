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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Театр «Золотое кольцо» установил новый национальный рекорд

editor
By editor
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рекорд россии

16 июня в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ был установлен новый национальный рекорд «Самый высокий прыжок на батуте во время исполнения русского народного танца». Артист театра народной музыки и песни «Золотое кольцо», мастер спорта России по прыжкам на батуте Владимир Лазутин совершил прыжок на высоту 5 метров 17 сантиметров. Рекорд зафиксирован в Реестре рекордов России.

Также на фестивале народного гостеприимства «Самоварфест» театр «Золотое кольцо» представил авторскую постановку «Русское фольклорное шоу». Специальными гостями стали народная артистка России Надежда Кадышева, заслуженный деятель искусств России Александр Костюк и, директор театра и автор-исполнитель, Григорий Кадышев. В рамках основной программы состоялась премьера его авторской «Россия» в сопровождении артистов хореографического ансамбля «РУССКАЯ МОЗАИКА». Всего в 11-часовом концертном марафоне фестиваля приняли участие более 1000 артистов из разных регионов.

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