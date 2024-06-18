Театр «Золотое кольцо» установил новый национальный рекорд

16 июня в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ был установлен новый национальный рекорд «Самый высокий прыжок на батуте во время исполнения русского народного танца». Артист театра народной музыки и песни «Золотое кольцо», мастер спорта России по прыжкам на батуте Владимир Лазутин совершил прыжок на высоту 5 метров 17 сантиметров. Рекорд зафиксирован в Реестре рекордов России.

Также на фестивале народного гостеприимства «Самоварфест» театр «Золотое кольцо» представил авторскую постановку «Русское фольклорное шоу». Специальными гостями стали народная артистка России Надежда Кадышева, заслуженный деятель искусств России Александр Костюк и, директор театра и автор-исполнитель, Григорий Кадышев. В рамках основной программы состоялась премьера его авторской «Россия» в сопровождении артистов хореографического ансамбля «РУССКАЯ МОЗАИКА». Всего в 11-часовом концертном марафоне фестиваля приняли участие более 1000 артистов из разных регионов.