Выставка «Dream-reality / Между сном и реальностью» завершит творческий проект в галерее «Наковальня»

«Dream-reality / Между сном и реальностью» – заключительная секция первого Art Season by Leveldva — совместного проекта с галереей «Наковальня», в котором выстраивается диалог искусства двух художников: Александра Крылова и Рината Мустафина.

Общая тема сезона — «Путь и есть итог», и его логическим завершением становится погружение в иллюзорный, едва уловимый мир на грани сна и бодрствования, фантазии и присутствия «я» в реальности, включенности в момент и ухода в грезы, свободное путешествие по самым далеким уголкам подсознания.

Зимой природа погружается в глубокий сон и замирает, а люди подводят итоги уходящего года и направляют внимание внутрь, размышляя о себе, рефлексируя, кто мы и куда дальше хотим идти. При всем видимом внешнем спокойствии, когда мы закрываем глаза, движение не прекращается. В неподвижном состоянии, в отсутствии динамики, статическое внутреннее напряжение продолжает существовать во всех предметах, а внешне спокойный человек может ощущать невероятную внутреннюю силу. Именно так раскрывается серия работ Саши Крылова «Сила», представленная в пространстве. Внутренняя сила, по мнению художника, заключается в способности к человеческой доброте, состраданию и ненасилию. «Гибкость восприятия необходима для осознанной жизни», — говорит Саша. В пространстве Leveldva зритель встречает разные образы: от быков с добрыми глазами до сильного мужчины с кувалдой и других полуабстрактных сюжетов. Все они — символы для погружения в личные размышления. Картины складываются в сказку, которая довоссоздается в сознании каждого человека своим уникальным образом.

Абстрактные работы Рината Мустафина дают еще более открытую площадку для внутреннего путешествия. Голубые цветовые пятна или микроформатная работа, полностью залитая голубым цветом, будто дарят нам чистейший фрагмент неба, на котором вот-вот поплывут облака причудливой формы, а ощущение воздуха и начала нового вновь заполнит легкие.

Одним из символов Leveldva этим летом стал Цирк, который гастролировал как музыкальная сцена. На пианино расположилась работа Рината, на которой изображен целый цирковой город. В этот непростой год мы все (комьюнити Leveldva) были рядом, путешествовали с нашим Цирком на фестиваль Архстояние и Signal, в Поле и на Radio и в другие места, где неизменными оставались: музыка резидентов, друзья и удивительные люди, которые стали частью нашего сообщества. Мы создавали пространство между сном и реальностью, где каждый человек мог найти внутренний покой в хаосе событий.

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