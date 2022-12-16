На ВДНХ впервые пройдет выставка «Экипировка»

С 16 по 18 декабря в павильоне №55 на ВДНХ пройдет специализированная выставка «Экипировка». В экспозиции представят отечественные разработки в области современной экипировки, амуниции и средств индивидуальной защиты.

Выставка «Экипировка» — событие федерального уровня. Ее основной задачей является ознакомление представителей заказывающих подразделений — органов военного управления и правоохранительных органов — с потенциальными поставщиками тактической и специальной экипировки, средствами медобеспечения, жизнеобеспечения, продовольствием и другими средствами обеспечения граждан.

Российские предприятия и организации представят свою продукцию по следующим тематическим разделам: одежда и обувь, системы и средства жизнеобеспечения, беспилотная техника, средства первичного медицинского обеспечения, устройства освещения, камуфляж и маскировка, инструменты, средства определения местонахождения, продовольственное обеспечение, туристическое снаряжение.

В первый день выставки состоится конференция «Актуальные вопросы координации взаимодействия государственных органов и производителей современной экипировки». Ее участники обсудят проблемные вопросы отрасли и заслушают выступления представителей государственных органов власти, курирующих вопросы производства экипировки для военнослужащих.

Специализированная выставка «Экипировка» будет открыта 16 и 17 декабря с 10:00 до 18:00, 18 декабря с 10:00 до 15:00. Вход бесплатный.

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