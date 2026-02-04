Выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» продолжает работу на ВДНХ

Выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х» на ВДНХ открывает москвичам и гостям столицы творческий взгляд на зиму глазами саратовских художников-символистов.

Так, например, яркий представитель саратовской живописной школы, автор необычайно тонких и проникновенных пейзажей, самый последовательный «голуборозовец» Петр Уткин создал несколько сотен произведений с глубоким символическим содержанием. Мечтательная грусть, лиризм, особая душевная тональность отличают его произведения. Не стала исключением и знаменитая работа Уткина «Красноармейцы-лыжники», представленная на выставке «Волга. Москва. Нева. Саратовские художники в Москве и Ленинграде 1920–1940-х». Эта картина, созданная в 1931 году, — «первый подход художника» к новой тематике, попытка выступить в непривычном жанре, при этом не изменяя себе. Так деликатно вписаны в зимний пейзаж фигуры лыжников, так беспредельна заснеженная равнина, по которой движется отряд, что советский военный сюжет отступает на задний план, а картина выглядит зарисовкой чудесного сна художника-символиста.

Работа Елены Бебутовой «Аэростаты заграждения», созданная в 1942 году, — еще одна картина, где сквозь бытовой военный сюжет «прорастает» возвышенный образ защиты столицы. Во время Великой Отечественной войны Елена Бебутова оставалась вместе с мужем, художником Павлом Кузнецовым, в Москве и даже в самые тяжелые дни октября 1941 года в эвакуацию не уезжала.

Борис Миловидов, один из учеников и последователей Петра Уткина, увидел и перенес на полотно образ другой зимы. Одноименная картина художника, созданная в 1926 году, — это задумчивый, выдержанный в голубовато-серой гамме пейзаж, точнее портрет дерева, которое застыло под зимним солнцем на фоне холодного неба. Та же голубовато-серая гамма и голые ветви деревьев на картине Мартироса Сарьяна «Южная зима» (1934 год), но от заснеженных крыш веет теплом, а фигурки собак, резвящихся на потемневшем снегу, ясно говорят: весна уже близко.