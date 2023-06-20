19 июня, в киноцентре «Октябрь» прошла светская премьера романтической комедии «Мальдивы подождут» режиссера Анарио Мамедова. Картину зрителям представили актеры Полина Максимова и Роман Курцын. Напомним, что в прокат фильм выйдет уже завтра, 21 июня. Дистрибьютор – кинокомпания «Наше кино», производство – продюсерская компания «ММК».
Среди первых зрителей, посмотревших самую летнюю комедия месяца, стали Люся Чеботина, Алена Чехова, Дмитрий Красилов, Ирина Ортман, Александр Рапопорт, Женя Малахова, Анна Пескова, Анна Чурина с дочерью Ксенией Петрухиной, Ирина Йовович, IVAN, Карен Арутюнов, Иван Кокорин, Ольга Ефремова, Гевонд Андреасян, Альбина Кабалина, Михаил Лабковский и другие.
Фото – Алексей МОЛЧАНОВСКИЙИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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