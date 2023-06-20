В киноцентре «Октябрь» прошла светская премьера романтической комедии «Мальдивы подождут»

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19 июня, в киноцентре «Октябрь» прошла светская премьера романтической комедии «Мальдивы подождут» режиссера Анарио Мамедова. Картину зрителям представили актеры Полина Максимова и Роман Курцын. Напомним, что в прокат фильм выйдет уже завтра, 21 июня. Дистрибьютор – кинокомпания «Наше кино», производство – продюсерская компания «ММК».

звезды на премьере фильма мальдивы подождут

Среди первых зрителей, посмотревших самую летнюю комедия месяца, стали Люся Чеботина, Алена Чехова, Дмитрий Красилов, Ирина Ортман, Александр Рапопорт, Женя Малахова, Анна Пескова, Анна Чурина с дочерью Ксенией Петрухиной, Ирина Йовович, IVAN, Карен Арутюнов, Иван Кокорин, Ольга Ефремова, Гевонд Андреасян, Альбина Кабалина, Михаил Лабковский и другие.

Фото – Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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