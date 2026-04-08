Выставку «Художники Победы» представили в Московской области

В Химкинской картинной галерее им. С.Н. Горшина (Московская область) Музей Победы представил масштабный передвижной выставочный проект «Художники Победы». Экспозиция открылась в преддверии 81-й годовщины Победы и посвящена событиям Великой Отечественной войны.

«Выставка «Художники Победы» создана на основе подлинных раритетов из фондов музея на Поклонной горе. Это произведения, созданные художниками-фронтовиками, которые вместе с красноармейцами испытали все тяготы войны, пройдя боевой путь от Москвы до Берлина. Они не расставались с планшетом и карандашом, делали этюды и наброски, рисовали художественные полотна», — отметили в Музее Победы.

В экспозицию вошли более 50 подлинных живописных и графических работ известных художников, прошедших Великую Отечественную, — Николая Обрыньбы, Павла Блока, Алексея Шикина, Виктора Макеева и других, а также работы скульптора Семена Лоика. В своих произведениях они запечатлели образы рядовых и командиров, сцены сражений и краткие моменты отдыха. Кроме того, экспозицию дополнят личные вещи участников Великой Отечественной войны, обмундирование и предметы солдатского быта.

«При отборе произведений учитывалась не только их художественная, но и историческая ценность. Эти работы подлинные свидетельства эпохи. Эпизоды битв и фронтовых будней, портреты воинов и тружеников тыла раскрывают тему подвига всего советского народа, вклад каждого жителя страны в Победу», — подчеркнули в Музее Победы.