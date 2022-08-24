Игорь Бутман с молодой супругой чуть не устроили пожар в квартире

Известный саксофонист рассказал о бурной жизни со своей избранницей. Чем журналистка из Челябинска покорила сердце легендарного джазмена? Как они чуть не спалили квартиру? Почему хейтеры уверены, что этот брак заключен по расчету?

Весной этого года музыкант Игорь Бутман женился на своей возлюбленной, журналистке Анне Львовой. Избранница звезды моложе его на 32 года! Пара расписалась в Московском дворце бракосочетаний, а затем отметила важное событие в роскошном ресторане.

«Мы поженились, а, возможно, и повенчаемся, чтобы еще раз устроить хороший праздник», — делится мужчина.

Знаменитость познакомился с девушкой два года назад во время своих гастролей в Челябинске. Анна пришла взять у него интервью. Журналистка так понравилась джазмену, что он пригласил ее на чашечку кофе.

«Позже она приехала в Москву и обратилась к нам в компанию, которая проводит много фестивалей. Она поинтересовалась, не нужен ли еще один талантливый и обаятельный работник. Я ответил: «да», — вспоминает Игорь.

Многие знают, что Бутман является всемирно известным саксофонистом. За прошлый год его доход составил 96 миллионов рублей! Хейтеры уверены, что Львову привлекли богатства звезды. Они обвиняют красавицу в том, что она вышла замуж по расчету!

«Жажда денег поглотила разум человека», «Дед с 30-летней внучкой», — пишут в комментариях.

«У нас у всех расчет. У меня расчет в том, что со мной прекрасная девушка. А у нее — что рядом солидный и взрослый мужчина», — отвечает музыкант.

Девушка не реагирует на нападки недоброжелателей, а только раззадоривает публику. Недавно она записала видео, в котором рассказала, как будет выглядеть, если станет вдовой!

«Однажды ко мне придут домой и скажут, что мой муж олигарх погиб без выяснения причин. Я надену этот халат и пойду скорбеть», — звучит в ролике.

«Как у молодой симпатичной девушки могут возникнуть какие-то чувства к уже пожилому мужчине? Мне кажется, что в этом есть взаимовыгода», — рассуждает светский журналист Александра Кошкина.

Бутман говорит, что в этих отношениях помолодел душой и телом. Новоиспеченная супруга не дает ему покоя. Анна заставляет его заниматься спортом и бывать на различных экскурсиях. Музыкант признается, что иногда ему очень хочется просто посмотреть телевизор.

«Мне не дают времени об этом подумать. У меня очень активная жизнь. Но надо стараться, нужно держать себя в руках», — делится саксофонист.

Влюбленные постоянно устраивают друг другу сюрпризы. Один из них чуть не закончился трагедией.

«У нас обязателен ужин при свечах. Даже телевизор спалили случайно из-за них», — смеется музыкант.

Игорь не скрывает, что ревнует молодую жену. Журналистка любит вечеринки и проводит много времени со своими подругами.

«Ревность есть, она гложет. Но опыт, любовь и уважение помогают», — говорит мужчина.

Музыкант надеется, что Анна станет более домашней, когда у них появятся наследники. Звезда хочет иметь большую семью.

«Продолжение рода – это всегда замечательно. Мы должны передавать опыт детям», — уверен Бутман.

Напомним, что для джазмена этот брак стал четвертым. У него уже есть трое взрослых детей. Мужчина прожил со своей предыдущей супругой целых 20 лет. Их расставание сопровождалось громким скандалом. Дизайнер Оксана Бутман заявляла, что жизнь с артистом стала для нее невыносимой. После разрыва женщина долгое время посещала психолога!

«Вот так получилось. Кто виноват? Наверное, я», — рассуждает знаменитость.

«Изначально этот брак был образцово-показательным, потому что Оксана подняла его из грязи в князи. С ней он начал зарабатывать большие деньги и получать награды. А потом поймал звезду и почувствовал себя королем», — считает светский журналист Александра Кошкина.

После развода бывшие возлюбленные избегали друг друга. Но недавно все изменилось. Музыкант рассказал, что познакомил экс-супругу с нынешней избранницей.

«Они приходили к нам в гости, даже бывшая жена. Мы сидели, общались, Аня нам готовила», — делится мужчина.

Сейчас Бутман финансово помогает детям и строит новую жизнь. Он надеется, что больше не повторит старых ошибок.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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