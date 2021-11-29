Выставка Гелы Цуладзе «Вариации на тему души» в галерее Window project

Галерея Window Project представляет работы грузинского художника Гелы Цуладзе, происходящие из серии «Вариации на тему души». Работы Гелы Цуладзе (1959) нарисованы на клеенке, как и большинство работ Нико Пиросмани. В творческом воображении художника живет история о том, как Пиросмани решил использовать черную клеенку в качестве «холста». В начале ХХ века, когда фотосъемка становилась все более популярной, Пиросмани стал свидетелем процесса фотопечати – изображение появлялось буквально из темноты. Впечатленный, он зашел в трактир и, когда ему поставили бокал Саперави на стол, покрытый черной клеенкой, увидел, что может использовать этот материал для изображения света так же, как это происходило во время проявки фотографий. Вдохновленный этим образом, Цуладзе решил нарисовать на клеенке разноцветные пятна света и создать живопись, передающую настроения великого художника Нико Пиросмани.

Гела Цуладзе родился в 1959 г. в Тбилиси в семье отца грузина и матери француженки. Его отец был представителем первого в стране поколения психоаналитиков, он же стал первым заказчиком юного художника. Так на потолке кабинета Цуладзе-старшего появилась черная точка, к которой устремлялся взгляд пациента во время сеанса, –– вспомогательное средство для медицинского гипноза и будущая визитная карточка художника.

В 1977 г. Гела поступил в Тбилисскую академию художеств, но отправной точкой в его карьере стал переезд в Париж: в 1980-1983 гг. художник обучался в Высшей государственной школе декоративных искусств, а в 1983-1985 гг. –– в Академии изящных искусств. Вскоре он стал ассистентом французского мультидисциплинарного художника и кинорежиссера Кристиана Болтанского.

После окончания Академии Цуладзе перебрался в сквоты в 19-м округе Парижа, где делил мастерскую на берегу Басин-де-ла-Виллет с Реми Бланшаром и Венсаном Скали. В эти годы Гела тесно взаимодействовал и с другими представителями свободной фигуративности (художественного течения, которое зародилось в начале 1980-х годов во Франции в оппозицию академизму арт-школ): Беном, братьями Ди Роза, Робером Комбасом и Франсуа Буароном.

Позже в поисках вдохновения, Гела перебрался на Ибицу, а затем и в Барселону, где с 1987 по 1993 гг. он работал над трансформацией Благотворительного центра Каса-де- ла-Каритат в Центр современной культуры Барселоны.

Благодаря работам Баскии и Кита Харинга, эпицентром красочной утопии свободной фигуративности стал Нью-Йорк. Именно там Гела провел пять лет, с 1993 по 1998 гг., успев пожить в легендарном отеле «Челси» и даже украсить местные стены и мебель грузинской каллиграфией. В этот период начал формироваться минималистичный стиль художника, который в последующем стал его визитной карточкой и узнаваемым символом Батуми.

В конце 90-х желание художника наладить связи между страной своего рождения и Францией становилось все отчетливее. Советский Союз распался, и Грузия постепенно свела на нет внутренние конфликты, разжигаемые внешними силами. В свете Революции роз в 2003 г. Гела воссоздал грузинский флаг с сердцами вместо крестов.

Гела Цуладзе участвует в выставках, коллаборациях, фестивалях, приглашает французских художников Жана Дюпюи и Бена принять участие в арт-резиденции Гарикула, становится соавтором первых в мире скульптур Fluxus. В 2013 г. Цуладзе основал и запустил первый фестиваль уличного искусства в Грузии, Batumi Grafikart Festival. В 2018 г. он организовал празднование столетия группы «41°», первой в Грузии группы авангардных футуристов, в память об Ильязде (псевдоним Ильи Зданевича)

Выставка завершит работу 22 декабря 2021 года.

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