Выставка «Москва без окраин. Преображенка» откроется в Музее Москвы

20 апреля 2022 года в Музее Москвы откроется выставка «Москва без окраин. Преображенка» — продолжение междисциплинарного проекта о районах и для районов, который стартовал в 2021 году.

Единоверческая церковь на Преображенском кладбище. Москва, 1884 год. Найденов Николай Александрович. Бумага, фотогравюра.

Вид на Преображенское с Сокольничьего поля. Москва, 1886 год. Найденов Николай Александрович. Отпечаток фотомеханический, бумага, фототипия.

Преображенская психиатрическая больница. Отделение на земле, бывш. Котовой. Москва, первая половина 1910-х годов. Отпечаток фотомеханический. Бумага, фототипия.

Преображенская психиатрическая больница. Отделение на земле, бывш. Котовой. Москва, первая половина 1910-х годов. Отпечаток фотомеханический. Бумага, фототипия.

План пригорода г. Москвы. Богородский участок. Село Черкизово. Москва, 1911 год. Бумага, печать.

Электрозавод. Москва, 1931 год. Пленка, негатив.

Введенский народный дом. Графическое произведение. Москва, 1959 год. Соколов Николай Яковлевич. Бумага тонированная, сепия, карандаш графитный, белила.

Новое и старое в Черкизове. Москва, 1960-е года. Игнатович Борис Всеволодович. Пленка, негатив.

Старая Москва. 6-ая Черкизовская улица. Москва, 1963 год. Соколов Николай Яковлевич. Бумага, тушь, кисть сухая, карандаш графитный, акварель.

Большая Черкизовская улица. Москва, 1963 год. Соколов Николай Яковлевич. Бумага, карандаш графитный, уголь, карандаш цветной.

Село Преображенское, Петровская башня и жилой дом. Москва, 1964 год. Чаплинский Ян Болеславович. Бумага, акварель

Большая Черкизовская улица. Москва, 1967 год. Грановский Наум Самойлович. Фотопленка ч/б негативная, негатив.

Большая Черкизовская улица. Внутри двора. Москва, 1967 год. Грановский Наум Самойлович. Фотопленка ч/б негативная, негатив.

Большая Черкизовская улица (панорама из 3 частей). Москва, 1976 год. Томбак Борис Шаевич. Фотопленка ч/б негативная, негатив.

Большая Черкизовская улица (панорама из 3 частей). Москва, 1976 год. Томбак Борис Шаевич. Фотопленка ч/б негативная, негатив.

Кремлёвская звезда. Москва, начало 1980-х годов. Рахманов Николай Николаевич. Негатив, фотопленка цветная.

Каждая выставка проекта «Москва без окраин» строится вокруг одного тезиса, через который раскрывается идентичность района. Так, при исследовании Таганки кураторская команда рассуждала о таких понятиях как граница, окраина и центр города, а в Капотне проводились параллели между городским районом и промышленным городом. Для Преображенки исследователями был придуман слоган «Район районов».

Сегодня Преображенский район состоит из множества вполне обособленных территорий. В его структуре легко прочитываются два равнозначных и вполне независимых пространства — Преображенское и Черкизово. Однако и само Преображенское, наследующее одноименному селу, напоминает лоскутное одеяло — крупные территории бывших и действующих заводов живут самобытной жизнью, а соединяющие их улицы представляют собой транзитные зоны. Жители района, арендаторы и сотрудники офисов, занимающих производственные здания, практически не встречаются друг с другом, существуя будто бы в совершенно разных местах.

На выставке «Москва без окраин. Преображенка» можно будет узнать о прошлом и настоящем отдельных пространств, которым кураторы присвоили статус «районов». Зрители познакомятся с жизнью старого Черкизово и старообрядческих общин, узнают, где располагается рабочий поселок, увидят уникальные материалы о болельщиках футбольного клуба «Локомотив» и встретятся с художниками и ремесленниками, работающими сегодня в опустевших цехах Электрозавода.

Соавторами выставки станут более полусотни людей, которые живут или работают в районе Преображенское. Они поделятся своими воспоминаниями, фотографиями и вещами, которые войдут в состав экспозиции наравне с предметами из коллекции Музея Москвы. Так, в экспозиции будет представлена фотоистория сноса старого Черкизова и строительства нового района, снятая школьниками в 1970 году; архив семьи фотолюбителей — кадры 1930-х, 1950-х и 1970-х годов с улицы Девятая Рота; предметы и святыни религиозных общин, которые делят между собой пространство бывшего Никольского монастыря, — православной и старообрядческой; экипировка и фотографии музея ФК «Локомотив». Для участия в проекте, необходимо заполнить специальную форму.

Выставку будут сопровождать образовательная и экскурсионная программы. События публичной программы будут проходить как в Музее Москвы, так и во дворе Электрозавода. Подробное расписание появится на сайте проекта.

Выставка «Москва без окраин. Преображенка» реализована при поддержке Группы «Эталон».

Фото из коллекции Музея Москвы

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