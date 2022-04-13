Первый концерт фестиваля «Большие и Малые Звезды» пройдет 18 апреля в Ясногорске

18 апреля 2022 года в кинотеатре «Родина» (г. Ясногорск, Тульская область) состоится первый концерт в рамках уникального межрегионального детского фестиваля «Большие и Малые Звезды». На одной сцене выступят как совсем юные и начинающие музыканты, так и знаменитости мировой величины, среди которых обладатель «Кубка мира» в номинации «академический баян» Николай Сивчук и признанная звезда российских виртуозов-инструменталистов Вероника Кожухарова. Порадует своим выступлением и художественный руководитель фестиваля – выдающийся гитарист Дмитрий Илларионов, обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической гитары Guitar Foundation of America, номинант лонг-листа премии Grammy. Ведущим станет популярный актер театра и кино Александр Иванков.

В концерте также примет участие композитор Андрей Зеленский, известный пианист-импровизатор и автор сочинений самых разных жанров – от симфонических партитур до музыки для театра и кино. Именно его произведение «Красный шар», написанное специально для фестиваля, стало гимном «Больших и Малых Звезд» и исполняется на всех концертах проекта.

Художником-фотографом на концерте будет известнейший мастер Евгений Евтюхов, чьи работы считаются одними из лучших в мире академической музыки.

На мероприятии 18 апреля выступят 28 юных исполнителей из Ясногорска, Тулы, Щекино, Новогурово, Заокского и Москвы. Основным правилом проекта остается принцип «хочу и могу»: каждый ребенок, желающий выступить с прославленными мастерами, получает такую возможность. Начинающие музыканты, преодолевая страх и сомнение в себе, выступают с мэтрами мировой сцены и совестно с ними исполняют произведения академического репертуара.

Фестиваль «Большие и Малые Звезды» существует с 2018 года, и уже не первый год весенний сезон проекта проводится в Ясногорске. Комментирует глава администрации муниципального образования Ясногорский район Тульской области Владимир Владимирович Мухин:

— Музыкальный фестиваль «Большие и Малые Звёзды» – это одно из ведущих событий в культурной жизни нашего региона, значение которого сложно переоценить. Мы надеемся, что проведение весенних сезонов фестиваля в Ясногорске станет

ежегодной традицией.

Символично то, что фестиваль проводится именно в Тульской области, легендарной кузнице гениев искусства. Здесь родились, учились и творили Лев Николаевич Толстой, Александр Сергеевич Даргомыжский, Василий Андреевич Жуковский, Василий Дмитриевич Поленов, Викентий Викентьевич Вересаев и многие другие. Тульскую область называют «землей силы и таланта», и фестиваль «Большие и Малые Звезды» доказывает справедливость этого определения. Гала-концерт фестиваля также будет проведен в Тульской области — 4 июня в деревне Хрущево Заокского района.

Весенний сезон фестиваля проходит при поддержке администрации Ясногорского района Тульской области, Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского, радиостанции «Орфей», телеканала Classic Music, Регионального общественного фонда поддержки культуры и искусства, а также при участии Регионального общественного фонда поддержки гитарного искусства имени А.К Фраучи.

Вход на мероприятие будет бесплатным, 0+.

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