Выставка народного художника РСФСР Олега Савостюка «Поэзия песков и неба» открывается в Галерее А3

В Галерее А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается персональная выставка народного художника РСФСР, академика Российской академии художеств Олега Савостюка «Поэзия песков и неба». В экспозиции будет представлено более 100 живописных работ из серии «На земле арабов», созданной О.М. Савостюком в 2016-2018 годах.

Работы данного цикла можно разделить на три группы. Первая из них отражает тему традиционного востока и его культуры – привычные взгляду национальные одежды, быт, природу. Данные произведения призваны показать великолепие национального, своеобразие индивидуальной красоты места, в котором довелось побывать художнику.

Во второй группе работ в изображенную древнюю культуру и уклад жизни вторгается современность в виде воздушных шаров, автомобилей, уличной рекламы.

Третья же группа отображает воюющий мир, характер людей стойких и непреклонных в своей вере. Данные работы становятся, с одной стороны, натурным впечатлением от окружающей действительности, с другой же – спланированным и преображенным художником событием, которое насыщено вековыми и современными объектами.

Савостюк становится своего рода драматургом и режиссером, складывая при помощи живописи свой неповторимый рассказ.

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