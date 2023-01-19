Выставка «Собрание сочинений. Том 31» в выставочном зале МОСХ России

В Москве откроется выставка работ Ивана Дьякова и Анны Векслер «Собрание сочинений. Том 31». Представленная экспозиция является продолжением большого проекта, начавшегося ещё в прошлом веке.

Художники живут и творят в Санкт-Петербурге, работают в разных техниках и материалах.

Иван Дьяков создает произведения в технике горячей эмали на меди, совмещая приемы традиционной технологии лиможских эмалей, собственные новаторские способы работы с ювелирными и промышленными эмалями, различными материалами художников-монументалистов. Станковые по форме, выполненные ювелирными эмалями, монументальные, по своей сути, произведения занимают особую нишу в современном пластическом искусстве. В работах Ивана черты русского монументально-декоративного искусства, имеющего глубокие византийские корни, трансформируются, дополняются творческими материально-техническими экспериментами, формируя собственные реальность и пространство.

Основными техниками в творчестве Анны Векслер являются ткачество и коллаж, способные продемонстрировать неожиданные сочетания материалов, техник и приемов монтажа. Ее гобелены и коллажи украшают общественные и частные интерьеры, привнося в пространство особую магию авторского искусства и тепло материала. Мастер всегда в поиске соответствия материала, техники и идеи, в котором она воплощается. В ткачестве, от классического шпалерного до авторских приемов плетения, создаются монументально-декоративные произведения, соответствующие сложным философским темам, волнующим художника. А за «легким» коллажным исполнением часто скрывается не только долгая и кропотливая работа мастера, но и особое аллегорическое послание зрителю.

Сюжеты и характер произведений Ивана Дьякова и Анны Векслер различны. Но есть нечто объединяющее авторов, связывающее эмаль и текстиль в одном пространстве - это отношение художников к колориту, форме и композиции: крупные ясные силуэты, лаконичные цвета, работа с форматом, условное пространство. Важными, также общими для художников, являются темы и особое содержание работ: время, пространство, взаимоотношения, знаки – символы... Произведения мастеров выстраиваются в определенные серии, что позволяет мастерам развить художественную идею и пластическое решение.

На выставке «Собрание сочинений. Том 31» представлены: монокомпозиции, диптихи, триптихи, сложносоставные произведения, (частично) серия работ И.Дьякова «12 шагов к плотнику». Также зрители смогут познакомиться с целыми сериями работ «Знаки» (И. Дьяков), «Осколки империй» и «Аллегории чувств» (А. Векслер).

Выставка завершит работу 3 февраля 2023 года.

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