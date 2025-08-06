VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEСлава Копейкин впервые попробовал себя в озвучивании анимационного проекта.

Слава Копейкин впервые попробовал себя в озвучивании анимационного проекта.

editor
By editor
78
слава копейкин - детектив финник
Фото © пресс-служба ГК «Рики»

«В кино ты всё-таки рождаешь персонажа. А здесь он уже готовый, и тебе нужно немного под него подстраиваться. Это двойная работа и довольно интересный опыт, необычный для меня, но в этом и заключается главное отличие. На самом деле это одновременно и сложно, и интересно».

Голосом актера будет говорить один из главных персонажей, немногословный и молчаливый Тим – новичок в школе Кристины. Загадочный юноша и любознательная Кристина объединятся, чтобы помочь Финнику вернуть силу древней магии.

Новая глава в жизни Финника и его подруги Кристины развернется спустя год после событий первой части, когда герои успешно предотвратили угрозу, нависшую над Бергом. Жизнь своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Но из-за своей оплошности Финник теряет невидимость и, теперь, мир домовых оказывается под угрозой. Друзьям придется отправиться в невероятное путешествие на поиски волшебного посоха, с помощью которого можно вернуть Финнику невидимость.

Ранее стало известно, что в озвучке мультфильма «Финник 2» приняла участие популярная актриса и телеведущая Ида Галич:

«Вернуться к этой роли — как вернуться домой. Это теплая, волшебная история, полная веселья и невероятных приключений. Приходите всей семьей! Обещаю: будет по-доброму весело!»

В продолжении анимационной франшизы о Финнике зрителей ждет более 30 новых локаций, появление новых домовых и большое приключение.

Предыдущая статья
Финал лета с новым звучанием: ремикс от KAYA и DJ Katya Guseva
Следующая статья
В Москве прошла светская премьера самого освежающего фильма лета «Иван Семенов. Первый поцелуй»

Новое в рубрике

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Материалы по смежным тематикам, коммерческого характера, от брендов и др. публикуются на платной основе. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru