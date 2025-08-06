Слава Копейкин впервые попробовал себя в озвучивании анимационного проекта.

«В кино ты всё-таки рождаешь персонажа. А здесь он уже готовый, и тебе нужно немного под него подстраиваться. Это двойная работа и довольно интересный опыт, необычный для меня, но в этом и заключается главное отличие. На самом деле это одновременно и сложно, и интересно».

Голосом актера будет говорить один из главных персонажей, немногословный и молчаливый Тим – новичок в школе Кристины. Загадочный юноша и любознательная Кристина объединятся, чтобы помочь Финнику вернуть силу древней магии.

Новая глава в жизни Финника и его подруги Кристины развернется спустя год после событий первой части, когда герои успешно предотвратили угрозу, нависшую над Бергом. Жизнь своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Но из-за своей оплошности Финник теряет невидимость и, теперь, мир домовых оказывается под угрозой. Друзьям придется отправиться в невероятное путешествие на поиски волшебного посоха, с помощью которого можно вернуть Финнику невидимость.

Ранее стало известно, что в озвучке мультфильма «Финник 2» приняла участие популярная актриса и телеведущая Ида Галич:

«Вернуться к этой роли — как вернуться домой. Это теплая, волшебная история, полная веселья и невероятных приключений. Приходите всей семьей! Обещаю: будет по-доброму весело!»

В продолжении анимационной франшизы о Финнике зрителей ждет более 30 новых локаций, появление новых домовых и большое приключение.