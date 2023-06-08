Выставка «Охотники, шуты, марионетки: тайные общества Республики Мали» открывается в Музее Востока

8 июня Государственный музей Востока открывает выставку «Охотники, шуты, марионетки: тайные общества Республики Мали». В экспозиции будет представлено около 60 музейных предметов, дополненных фото и видеоматериалами.

Выставка «Охотники, шуты, марионетки: тайные общества Республики Мали» продолжает серию проектов по результатам научно-исследовательской экспедиции Института востоковедения РАН в Республику Мали, в которой принимает участие Государственный музей Востока. Тематика выставок посвящена различным аспектам художественной культуры народов Мали. В этом году выставка новых поступлений в коллекцию музея призвана приоткрыть для зрителей такое важное культурное и социальное явление на территории Западной Африки как «тайные общества», различные по принципам отбора участников и функциям, которые они выполняют. Выставка расскажет о нескольких «тайных обществах» среди множества существующих на территории Республики Мали.

Зрители смогут познакомиться с художественными атрибутами, легендами, обрядовыми песнями, которые связывают этнические группы, людей разных возрастов и статуса в сложный социальный организм, позволяя регулировать практически все аспекты традиционной жизни. Ключевое для Западного Судана общество Коре, наиболее закрытое, связанное с обрядами инициации, представлено на выставке уникальными своей нехарактерной образностью масками, а беспечные, кочующие по стране танцоры-шуты Коре-Дуга — танцевальными атрибутами. Хотя внешне это общество открыто и похоже на бродячую театральную труппу, оно выполняет важную роль в улаживании конфликтов между отдельными людьми, деревнями, народами, являясь частью общества Коре.

Такая важная для традиционного уклада часть жизни, как охота также подчинена правилам и законам «тайных обществ». Профессиональное объединение охотников, которое регулирует их деятельность не только в Мали, но и в сопредельных странах — Гане, Гвинее, Буркина-Фасо является важнейшим из них. На выставке продемонстрирован полный традиционный костюм охотника этнической группы догонов с вооружением середины XIX века, до превращения Мали во французскую колонию.

Зрители смогут также увидеть маски и марионетки, чьи театрализованные представления и церемонии популярны по всей стране за ее пределами. Призванные почтить народ фаро — духов, обитающих в воде, и духов леса эти церемонии могут быть полностью сакральными, но могут принимать форму марионеточных представлений, открытых для всех. Выставка наглядно демонстрирует, что традиционные институты коммуникации и объединения людей сохраняются в эпоху постиндустриального общества не как экзотика и архаизм, перешедший в область театра и лубочных представлений, но как действенный инструмент организации жизни такого сложного и разнородного общества как союз этносов Республики Мали.

Выставка работает с 8 июня 2023 – 30 июля 2023 года.

Мастерская Кулибали. Марионетка Общества марионеток в виде головы гиены Suruku. г. Бамако Республика Мали, 1960-е гг.

Церемониальный предмет Общества Коре-Дуга в виде стилизованной лошади. Республика Мали. Конец XX в.

Маска-марионетка в виде головы антилопы Сого. Район Маркала, Республика Мали. Вторая половина ХХ в.

Церемониальный предмет Общества Коре-Дуга в виде стилизованной лошади. Округ Сегу, Республика Мали. Конец ХХ в.

Маска в виде головы льва (часть марионетки) Waraba. Район Маркала, Республика Мали. Вторая половина ХХ в.

Нумуджон Диарра. Марионетка малая общества марионеток Соголон Muso. Деревня Саро, Республика Мали. 1900-е гг.

Марионетка малая общества марионеток Ba faro. Район Маркала, Республика Мали. Вторая половина ХХ в.

Марионетка в виде девушки Npogotigi. г. Бамако, Республика Мали. 1950-е гг.

Йайа Кулибали. Марионетка в виде гиены Suruku Koro. г. Бамако, Республика Мали. 1960-е гг. XX в.

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