Александра ВЕМС: «Одно из моих направлений в творчестве – женские образы»

Сегодня мы представляем читателям АртМосковии художницу из Екатеринбурга – Александру Вемс. В её творчестве, картинах соединяется живопись, философия и фактура.

– Александра, расскажите почему вы выбрали профессию художник? Это мечта из детства?

– С самого детства мне очень нравилось творить и создавать. Ребенком я много лепила, рисовала и все наши друзья и близкие семьи поддерживали мой талант, хвалили и гордились успехами. Родители записали меня в художественную школу, и закончив школу у меня было твердое решение поступать в институт по специализации художник. Студентами мы прошли отбор в состав группы московских художников для росписи храма. Я расписывала и золотила иконостасы. Для меня этот опыт заложил духовное понимание в живописи и подтолкнул к написанию картин, наполненных духовностью и философией жизненных ценностей. Позже я работала в дизайне интерьера и самостоятельно создавала декоративную штукатурку на стенах заказчиков. Этот навык тоже можно увидеть в моих интерьерных картинах, где фактура имеет основное значение. И позже я организовала собственную мастерскую, в которой провожу все свое свободное время.

– В ваших работах часто сочетаются много фактур и материалов. Как приходят идея и есть ли курсы подобного мастерства?

– В последнее время основным трендом в живописи остаются интерьерные картины. Появилось много новых актуальных материалов. В институте мы много работали с пластичными мстериалами, такими как пластилин, глина, и мне были понятны фактуры и объемы. Такие картины сильно выделялись на фоне классической живописи и сильно привлекали внимание зрителя. Когда я создаю полотно у меня всегда есть эскиз либо в голове, либо в графическом приложении. Как я уже говорила, на создание фактурной живописи очень повлияла работа с интерьером, там не только пробуешь себя как художник, мастер, но так же как аналитик, потому что понимаешь вкусы и запросы заказчиков. Все эти моменты подталкивают на создание картин в модном современном направлении.

– Вы пишете прекрасные женские образы и они всегда с тайной и загадкой. Раскройте свой концепт, посыл зрителю.

– Да одно из моих направлений - это женские образы. В каждый портрет я зашифровываю свой посыл зрителю, иногда их несколько. Через картины я пытаюсь достучаться до душ людей, разбудить в них добрые светлые мысли. Я хочу чтобы картина вызывала эмоции, чувства, ощущения. И мне кажется у меня получается их отразить. Около моих картин всегда останавливаются и разглядывают иногда трогают. Женщина-всегда загадка. За внешней красотой может скрываться большая трагедия или неразделенная любовь, а возможно душа требует свободы выбора, новой энергии. И каждый зритель в этих образах видит свое Я. Мне нравится, когда люди додумывают авторский посыл, смысл.

– Александра, вы активно ведете выставочную деятельность и недавно еа одной из масштабеых выставок страны Уникальная Россия была продана ваша картина. Расскажите об этой картине и есть ли ваши картины в других городах и странах?

– Да, в России с 2020 года у меня было много групповых выставок, в том числе и на Уникальной России. Там были представлены мои работы и одна из них была выкуплена. Это образ совы в смешанной технике. Переливы оттенков стеклянной крошки, текстурной пасты придает определенный шарм картине. Учитывая непростые реалии русского художника крайне сложно участвовать в выставках за границей. Но я принимаю этот вызов. Сейчас мои работы представлены в таких странах как Турция, Китай, Венгрия

– Все арт-обзоры громко «кричали» о масштабном стенде из России на международной ярмарке ArtAnkara. Вы были в списке художников, которые представили свой арт перед многотысячной публикой. Сложно ли было пройти отбор, какие ваши впечатления?

– Арт Анкара - это первая крупная зарубежная выставка такого масштаба в моей карьере. Был очень большой отбор несколько дней пришлось понервничать, но это того стоило. Ощущение что ты являешься частью большой экспозиции - непередаваемые эмоции и масштаб впечатляет. Сейчас еще 2 работы из этой коллекции участвуют в международных выставках и ярмарках в Пекине (Китай) и Стамбуле (Турция).

– Какие ваши планы в творческой жизни?

– Не останавливаться на достигнутом, идти вперёд. Сейчас я выросла для персональной выставки. Ищу возможность ее проведения а так же в работе много эскизов на реализацию. Есть планы о создании авторской коллекции. Лето для меня всегда возможность попробовать свои самые сумасшедшие идеи. Ну и конечно выставочная деятельность не только в России но и за рубежом.

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