Выставка «Премия Кандинского. 15 лет» открылась в Нижнем Новгороде

21 декабря 2021 года в нижегородском Арсенале открылась выставка победителей Премии Кандинского за 15 лет. Выставка приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечается в 2021 году.

АЕС+Ф. Священная аллегория

Впервые в истории современного российского искусства состоится ретроспективная выставка лучших российских художников начала ХХI века – обладателей гран-при Премии Кандинского за 15 лет. Уникальный выставочный проект представляет в Нижнем Новгороде Международный культурный фонд Breus Foundation. На выставке будут экспонироваться 14 художественных произведений, отобранных авторитетными мировыми экспертами независимой российской премии в области современного искусства. Членами жюри в разное время были такие профессионалы, как: Жан-Юбер Мартен (ведущий мировой куратор и искусствовед), Бернар Блистен (директор Центра современного искусства Жорджа Помпиду), Роберт Сторр (куратор, декан факультета искусств Йельского университета), Марина Лошак (директор ГМИ им. Пушкина), Зельфира Трегулова (директор Третьяковской галереи), Василий Церетели (директор Музея современного искусства), Ольга Свиблова (директор Мультимедиа Арт Музея, Москва) и многие другие. Выставка разворачивает историю лауреатов Премии Кандинского в обратном порядке – от 2021 к 2007 году. Это дает возможность оценить жизнеспособность и актуальность произведений, ставших «проектами года» совсем в другую «Премия Кандинского скрупулезно фиксировала историю современного искусства на протяжении 15 лет и, незаметно, сама стала частью этой истории. Это наши выставки, изданные книги, номинанты и победители, а главное, произведения искусства, которые мы помогаем представить стране и миру», отметил основатель Премии Кандинского Шалва Бреус.

Выставка Премии не случайно проходит именно в Нижнем Новгороде. За последние несколько лет наряду с Москвой и Петербургом город стал крупнейшим центром современного искусства. Это мотивирует культурные институции, например Breus Foundation, расширять свою географию и осуществлять проекты в Нижегородской области.

Заведующая Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) Анна Гор: «Главные «Проекты года» за полтора десятилетия существования Премии Кандинского показывают не только важнейшие имена современного русского искусства, но и механизмы отбора, создания рейтинга и обнаружения явлений, попадающих в историю искусства. По сути, это наше время, облеченное в художественную форму».

В выставку вошли все работы-победители в номинации «Проект года» с 2007 по 2021 год:

2007 – Анатолий Осмоловский. Серия «Изделия»;

2008 – Алексей Беляев-Гинтовт. Родина-Дочь;

2009 – Вадим Захаров. Гарнитур Святой Себастьян;

2010 – Александр Бродский. Дорога;

2011 – Юрий Альберт. Moscow Poll;

2012 – АЕС+Ф. Священная аллегория; Гриша Брускин. Время Ч;

2013 – Ирина Нахова. Без названия;

2014 – Павел Пепперштейн. Святая политика;

2015 – Андреи Филиппов. С колесом в голове;

2016 – Андрей Кузькин. Право на жизнь;

2017 – Группировка ЗИП. Остановка «ДК ЗИП»;

2019 – Евгений Антуфьев. Когда искусство становится частью ландшафта;

2021 – Андрей Кузькин. Молельщики и герои.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение выставки станет важной частью юбилейного года. «Нижегородская область для тех, кто занимается развитием современного искусства, давно стала родной. Здесь проходят крупные события в этой области, 800-летие Нижнего Новгорода стало поводом для создания новых возможностей. Преобразования, проводимые в городе, сами по себе являются серьезным стимулом привлечения ярких событий. Премия «Премия Кандинского» сама в этом году отметила 15-летний юбилей. За прошедшие годы ее лауреатами стали множество ярких художников и авторов. И теперь у нижегородцев и гостей города есть уникальная возможность увидеть ретроспективу этого насыщенного пути. Мне хочется поблагодарить организаторов выставки и пригласить на нее всех, кто любит искусство».

Выставка работает до 27 марта 2022 года.

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