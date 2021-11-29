Выставка произведений Андрея Есионова «Вооруженный зреньем» в Музее Архитектуры

8 декабря 2021 года открывается новая выставка Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, концепция которой предложена критиком и куратором выставки членом-корреспондентом РАХ Александром Боровским, представляет широкой публике творчество современного московского художника, лауреата национальных и международных премий, почетного академика Академии изящных искусств и рисунка во Флоренции и академика Российской академий художеств Андрея Есионова.

В экспозицию войдет около 100 живописных и графических работ, в числе которых акварельные серии на остросоциальные и бытовые сюжеты, а также картины философско-религиозного жанра. Некоторые произведения будут представлены широкой публике впервые.

Мандельштамовский образ для названия этой выставки выбран осознанно. Есионов — художник оптического склада. Экспозиционное решение прямо подчеркивает момент визуального опыта как экзистенциальной ценности. Все может разрушаться (обыграна тема «Руины» — названия музейной площадки), но эта ценность сохранится: академик РАХ Юрий Аввакумов, архитектор экспозиции, создает для каждой вещи ситуацию укрытия, как он говорит, подобие реликвария, табернакля.

Андрей Есионов занял в современном искусстве важную нишу, которую можно описать термином эмпатия, осознанное сопереживание. Он уверен в окружающей реальности, далеко не всему сочувствует и знает, что натурная ситуация не обманет и раскроет свои внутренние смыслы. Мастер доверяет своему «зренью», его способности «разобраться в увиденном», услышать главное, не дать себя увлечь посторонним.

Под категорию эмпатия подпадает и отношения с медиа, то есть материалом и техникой – маслом и акварелью: чуткость к их самостоятельной внутренней жизни. Немного доверия, и акварель сама извлечет из нехитрой уличной сценки новый содержательный пласт. В живописи мазок ляжет так, что будет работать на характеристику знаменитой модели помимо психологических нюансов, или, в картине на религиозно-философский сюжет, даст искомое спиритуальное свеченье.

Акварели и картины живописца далеко не безоблачны, его тревожат и вечные проблемы бытия, и вызовы текущей жизни. Однако, художнику эмпатии важно подтвердить устойчивость и стабильность картины мира. И это ему удаётся – в согласии с собой и своими выразительными средствами.

Андрей Кимович Есионов — выпускник Ташкентского государственного театрально-художественного института им. А. Н. Островского 1990-го года, на московской арт-сцене появился в начале 2010-х, уже духовно и профессионально сформировавшейся личностью. Это был редкий случай независимого, несистемного творческого старта. В конце десятилетия художник добивается внимания музеев. Причем самых разных – Государственного Русского музея и ММОМА, Государственных музеев изобразительных искусств Татарстана и Узбекистана, Accademia delle Arti del Disegno во Флоренции и музея San Salvatore in Lauro в Риме.

Выставка завершит работу 20 февраля 2022 года.

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