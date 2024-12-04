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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Выставка «Пространство искусства» во Дворце тенниса «Лужники»

editor
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спорт - открытие выставки
Фото © пресс-служба спорткомлекса «Лужники»

Во Дворце тенниса «Лужники» представлена вторая выставка в серии событий, организованных проектом «Спорт+Арт». Открытие экспозиции «Пространство искусства» приурочено к началу зимнего сезона в «Лужниках» 2024/2025. Задача выставки, разместившейся на территории одного из самых популярных спортивных объектов Москвы, объединить спорт и искусство, художественное творчество и активный образ жизни, занятия спортом и интеллектуальные впечатления.

Как отменила на открытии выставки «Пространство искусства» ее куратор и со-основатель проекта «Спорт + Арт» Юлия Агапова, «мы переносим объекты искусства в те пространства, где наш потенциальный зритель привык бывать достаточно часто, что позволяет соприкоснуться с искусством и получить новый необычный опыт».

«Пространство искусства» — большой выставочный проект, включающий в себя три независимых экспозиции. В блоке «А» Дворца тенниса посетители смогут познакомиться с персональной выставкой Ильи Евдокимова – члена Московского и Российского Союзов Художников, художника-постановщика театра, кино и телевидения. В лобби-кафе на первом этаже блока «С» гостей ждут яркие работы Ольги Ястры, работающей в технике масляной живописи и коллажа. На 2 и 3 балконах Дворца тенниса представлена коллаборация проекта «Спорт + Арт» с галереей современного искусства – «K 35». В рамках экспозиции зрители увидят картины сразу нескольких авторов: Натальи Спечинской, Андрея Новикова, Вадима Леухина и других признанных художников, побывавших на многих выставках и ярмарках современного искусства.

Экспозиция создана таким образом, чтобы зритель мог познакомиться с творчеством художников, пишущих в разных техниках — от классической живописи и авторских экспериментов с применением потали (имитация сусального золота) или акриловых красок, до медиа — в виде фрагментов винтажных глянцевых журналов.

спорт
Гала Бонд. Мечтатель. 2024. Холст, масло, 60х60 см

«В «Пространстве искусства» арт-объекты становятся неожиданными героями. Они вовлекают зрителя в коммуникацию, меняют традиционное представление об экспонировании арт-объектов и тем самым создают синергию спорта и современного искусства для увлеченных и динамичных людей. Проект «Спорт+Арт» интегрирует спорт в современное искусство и современное искусство в спортивную среду. Это вдохновляет художников на новые темы и поиски в творчестве, а посетителям спортивных объектов дает возможность познакомиться с качественным и очень разным современным искусством», — сказала руководитель Центра сохранения наследия и развития туризма АО «Лужники» и идеолог проекта «Спорт+Арт» Юлия Журкина.

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