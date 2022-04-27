Выставка «Прокофьев глазами художников» в Российском национальном музее музыки

Ко дню рождения С.С. Прокофьева Российский национальный музей музыки представляет выставку «Прокофьев глазами художников». Личность известного композитора, пианиста и дирижера отражена в живописных, графических и скульптурных портретах мастеров прошлого века и современности. Интерес к Прокофьеву не иссякает и в настоящее время.

Прокофьев имел удивительный дар почувствовать время, и всегда был современен. В его образе всегда прослеживалась яркая индивидуальность и новаторский стиль.

Композитор внимательно относился к своей внешности, любил фотографироваться, критически рассматривал себя на фотографиях. Забирая карточки из фотоателье, находя себя на групповых снимках, молодой Прокофьев мог размышлять о самом себе, своей личности и своём предназначении.

В экспозицию выставки вошли произведения художников Леонида Пастернака, Николая Соколова, Бориса Шаляпина, скульптора Глеба Дерюжинского, творческого коллектива «Кукрыниксы», художников-музыкантов Юрия Катца, Аркадия Мазаева и других. Современный образ композитора запечатлён в работах Светланы Богатырь, Анастасии Икусовой, Артура Полевого и молодых современных художников.

Говоря о главной идее проекта, Михаил Брызгалов отметил: «Мы хотим открыть посетителям выставки красоту и притягательность «планеты Сергея Прокофьева». Показать и тем, кто любит его музыку, и тем, кто с ней не знаком, сколь актуально и популярно творчество композитора в наши дни, как легко оно вписывается в самые неожиданные современные контексты и ракурсы»

Выставка сопровождается аудио записями из фондов Российского национального музея музыки.

Выставка «Прокофьев глазами художников» — это синтез искусств, творческое проявление настроения и раскрытие личности композитора, путём отражения в разных жанрах и техниках изобразительного искусства.

Фото – Российский национальный музей музыки

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.